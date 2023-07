Globale Kälterekorde stellen Hitze-Lockdowns in Frage

Während Deutschlands Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Hitzeschutzplan für Deutschland erarbeiten will, beklagen weltweit viele Länder niedrige Temperaturen und den Einsatz von Geoengineering. Laut Meldung von tagesschau.de vom 13. Juni 2023 hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, einen Hitzeschutzplan für Deutschland erarbeiten zu wollen. „Wir müssen feststellen“, so Lauterbach, „dass wir in Deutschland gegen den Hitzetod nicht gut aufgestellt sind“.

Vorbild soll laut dem Gesundheitsminister ein Hitzekonzept sein, das Frankreich entwickelt haben soll. Doch wie sieht es mit den Hitzeproblemen in anderen Ländern aus? Hier einige Bespiele:



Indien: Am 4. Mai 2023 wurde in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi der drittkälteste Mai-Morgen seit 1901 verzeichnet. Wie weltweit, ist auch in Delhi die Winterkälte ein größeres Problem als die Sommerhitze. Studien zufolge sind 6,5 Prozent aller Todesfälle in Indien auf kurzzeitige extreme Temperaturen zurückzuführen, davon 88 Prozent auf kaltes Wetter und nur 12 Prozent auf heißes Wetter.



Alaska: Der April 2023 war ein historisch kalter Monat in ganz Alaska, mit einer Durchschnittstemperatur von -8,7 Grad Celsius. Es war der viertkälteste April seit den 99er Jahren, in denen es dort Temperaturaufzeichnungen gibt. Der Schnee hat sich bis in den Mai hinein fortgesetzt....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV