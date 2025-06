"Saison der Gerechtigkeit" von Lois Sasek mit Schwestern (Freundestreffen 2025)

Gemeinsam mit ihren fünf Schwestern spricht Lois anlässlich des 30. Freundestreffens ihrem Vater Ivo Sasek einen Dank aus. Einen Dank, dass er trotz Verleumdungen und verschiedensten Angriffen immer wieder dasteht und weitergeht. Lois Sasek fasst in Text und Melodie zusammen, was Ivo Sasek beim Freundestreffen 2024 „Tag der Entsperrung“ lichtvoll darlegte.

Mit ihren fantastischen Stimmen rufen sie Licht in diese Zeit, in der so viel Unrecht geschieht und singen von der Verheißung, dass am Ende das Gute siegen wird. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV