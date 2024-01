„AfDler töten“: Mordhetze gegen Patrioten!

Der Bundespräsident und die Antifa Hand in Hand: Der Mainstream ruft dazu auf, gegen eine immer stärker werdende Opposition zu agieren. Dass derartige Aufrufe in der Vergangenheit zu Gewalt gegen AfD-Politiker und freiheitliche Aktivisten geführt haben, weiß jeder COMPACT-TV Zuschauer. Doch nun wird auch ganz unverhohlen zu Mord aufgerufen und der öffentliche Rundfunk hält voll drauf. Was ist da in den letzten Tagen passiert? Zu was ist dieses System noch imstande und welche Grenzen wurden überschritten?

Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm haben die Antworten. Quelle: COMPACT-TV