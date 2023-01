Deutschland rutscht weiter in den Krieg hinein: Im Gespräch mit Daniele Ganser

Am gestrigen Montag (23.01.2023) sprach Helmut Reinhardt mit dem Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Daniele Ganser geht ausführlich auf SPD und Grüne ein, die Deutschland in große Gefahr bringen. Deutschland sei durch die Waffenlieferungen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten in unserem Land zur Kriegspartei im Ukraine-Konflikt mit Russland geworden. Er meint, dass Deutschland ganz langsam - wie auf einer schiefen Ebene - immer mehr in diesen Krieg hineinrutscht.

Inhalt: 00:00:34 Begrüßung



00:00:52 Friedensbewegungen sind Geschichte



00:02:34 Wie kam dazu, dass Menschen heute für Waffen demonstrieren



00:05:04 Welchen Grund gab es für die NATO-Ost-Erweiterung?



00:07:30 Sollen Deutschland und Russland gespalten werden?



00:10:19 Die Deindustrialisierung Deutschlands



00:11:55 LNG-Gas, Fracking in den USA und Schiefergas in Deutschland



00:16:38 Viele Dinge machen keinen Sinn



00:19:01 Wann tritt ein Land in einen Krieg ein?



00:25:31 Der Umgang mit Diffamierungen 00:29:10 Verabschiedung

Quelle: Politik Spezial - Stimme der Vernunft