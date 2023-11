Tücken und Ziele digitaler Zentralbankwährungen – James Corbett im Interview

Wenn ein 100$-Schein Bargeld die Runde macht durch Kaufen und Verkaufen, so ist es schwerlich nachvollziehbar, was in der Bargeldwelt weiter damit passiert. Wird eine Zahlung hingegen mit digitaler Zentralbankwährung geleistet, hat das immense Folgen. James Corbett, erneut zu Gast bei Kla.TV, erklärt die Tücken der digitalen Zentralbankwährungen.

Der bekannte Journalist James Corbett von „Corbett-Report“ legt im Teil II [Teil I auf Englisch unter kla.tv/27120] seines umfangreichen Interviews vom 6. September 2023 mit Kla.TV seine Einschätzung der CBDC [Central Bank Digital Currency], auf Deutsch: Digitale Zentralbankwährung, dar. Darin erklärt er ausführlich, wie sich diese neue Währung von allen bisher bekannten Zahlungsmitteln unterscheidet und legt verständlich dar, wie man mit digitalem Geld Anonymität, Unabhängigkeit und die persönliche Freiheit verliert...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV