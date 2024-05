Im Gespräch: Michael Ballweg: “Richtigstellung!“ und die Zukunft

Michael Ballweg ist zurück! Neun Monate saß er in Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim. Jedoch konnten am Ende die konstruierten Betrugsvorwürfe der Veruntreuung von Spendengeldern nicht mehr aufrechterhalten werden, weshalb das Landgericht Stuttgart die Anklage gegen ihn schlussendlich abwies. Mittlerweile hat aber das Oberlandesgericht Stuttgart ein neues Verfahren auf den Weg gebracht, das ab Oktober 2024 verhandelt wird. Für das Verfahren sind 70 Verhandlungstage angesetzt. Doch Michael Ballweg lässt sich deswegen nicht aus der Ruhe bringen, da auch diese Anklage konstruiert sei, wie er im Gespräch mit Dirk Pohlmann festhält.

Grundsätzlich wirkt der Gründer der Querdenken-Bewegung nach wie vor äußerst geerdet. Der Anfang in der Haft sei nicht ganz einfach gewesen, wie er sagt, insbesondere, da man nicht wisse, wann man am Ende wieder hinauskomme. Jedoch lerne man „Geduld und Demut im Gefängnis, und Dankbarkeit“. Im Gespräch mit Dirk Pohlmann erzählt Michael Ballweg auch über seine Zeit im Gefängnis sowie über die Kuriositäten des deutschen Rechtssystems, jedoch wird in dem Interview der Fokus auf die Themen der Zukunft gelegt. So widmen sich die beiden den Fragen, woran man die strategische Vorgehensweise des Staates erkennt, kritische Organisationen zu zerschlagen; was die Stärken an Dezentralität und Heterogenität sind; und wie wir uns nachhaltig von den internationalen Techkonzernen lossagen können und digital frei werden. Für den 3.8.2024 hat Michael Ballweg eine neue Großdemonstration in Berlin für Freiheit, Frieden und Demokratie angekündigt. Weitere Informationen finden Sie hier: https://presse.querdenken-711.de/pressemitteilungen/michael-ballweg-kuendigt-grossdemonstration-am-03-08-2024-in-berlin-an/ Hier der Link zum Buch “Richtigstellung! Es war noch nie falsch, quer zu denken!” von Michael Ballweg: https://www.buchkomplizen.de/buecher/tigerpress/richtigstellung.html Hier die Liste der Links zu den im Interview behandelten Themen, u.a. Bitcoin und Freiheitshandy: Bitcoin-Freiheitshandy-Links-und-Infos-apolut Inhaltsübersicht: 0:00:58 Was ist von den Betrugsvorwürfen übriggeblieben? 0:04:47 Die Zeit im Gefängnis 0:11:30 Das strategische Vorgehen, um kritische Organisationen zu zerschlagen 0:29:23 Dezentrale Strukturen zur Abwehr eines übergriffigen Staates? 0:42:14 Bitcoin – das Geld der Zukunft? 0:59:00 Digitale Freiheit Quelle: apolut