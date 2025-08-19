Das wuchert in Adern von Geimpften – Ein Besuch bei Bestattungsunternehmer John O'Looney (Kurzversion)

Der Bestattungsunternehmer John O'Looney findet immer wieder weiße Faserklumpen in den Blutgefäßen verstorbener Covid-Impfstoffempfänger. Darüber hinaus berichtet er über seine beruflichen Erkenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen in Bezug auf plötzlichen Tod und überhöhte Sterblichkeit, Turbokrebs, Korruption, finanzielle Anreize und ärztliche Kunstfehler – während der Covid-Pandemie und bis zum heutigen Tag. Dieses Interview bietet Einblicke in die Art und Weise, wie Mediziner, Politiker und Machthaber diese Verbrechen decken. Bitte verbreiten Sie diesen wichtigen Beitrag, da eine breite öffentliche Debatte darüber dringend notwendig ist!

[Interviewer:] Wir sind hier bei John O' Looney. Er ist Bestatter und leitet das Milton-Keynes-Familien-Bestattungsunternehmen hier in Milton Keynes, England. John, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen!

[John O'Looney:] Sehr gern.

[Interviewer:] Kommen wir gleich zur Sache. Wann haben Sie zuerst Verdacht geschöpft, dass während der Pandemie merkwürdige Dinge geschahen? ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV