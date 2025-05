Ferngesteuert von der WHO – Vortrag von Philipp Kruse beim WHO-Symposium vom 1. März 2025

Die Souveränität der Staaten steht schon längst auf der Kippe. Auch in der Schweiz wird das direktdemokratische Wesen immer mehr zur Scheindemokratie. Abseits jeglicher Grundprinzipien einer Gewaltenteilung wird die Schweiz faktisch bereits ferngesteuert. Dies, weil sich der Bundesrat einzig auf die Gesundheitsvorschriften einer Organisation verlässt - die der WHO! Es erwartet Sie ein spannender Vortrag von Rechtsanwalt Philipp Kruse zum Thema: Ferngesteuert von der WHO!

Wissen Sie, dass das Prinzip der Gewaltentrennung selbst in der direktdemokratischen Schweiz nicht gelebt wird? Dass die oberste Staatsführung darauf verzichtet, Informationen eigenständig und unabhängig zu überprüfen?

Und sich nur auf eine Organisation, die WHO, verlässt? Eine Demokratie lebt doch nach dem Grundprinzip der Gewaltenteilung. Diese Gewalten sollen sich gegenseitig überwachen, kontrollieren und korrigieren, basierend auf unabhängig erworbenen Informationen.

Philipp Kruse sprach am 1. März 2025 auf dem WHO-Symposium in Winterthur darüber, dass diese Demokratie schon heute keine Realität mehr ist. Die Schweiz wird bereits faktisch von der WHO ferngesteuert. Mit den geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften soll diese Alleinhoheit der WHO noch zusätzlich verstärkt werden.

Beispielsweise soll die Möglichkeit des Generaldirektors einen Gesundheitsnotstand auszurufen nicht etwa eingeschränkt, sondern ausgeweitet werden. Dies soll er in Zukunft eigenständig tun können. Er könnte dann sogar sein eigenes Expertengremium überstimmen und auch die Auffassung des betroffenen Landes aufheben. Bis am 19. Juli 2025 können die Staaten Widerspruch gegen die Gesundheitsvorschriften einlegen. Geschieht dies nicht, erfolgt die Einführung ab dem 19. September dieses Jahres. Hören Sie nun die Ausführungen von Kruse, mit einer kurzen Einleitung von Urs Hans, Gründer von „Public Eye on Science“ und Organisator der Veranstaltung...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV