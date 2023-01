Interview mit Dr. Marcus Franz: “Können 100 Ärzte lügen?”

Wir stehen in der Medizin vor massiven, teils ethischen, Problemen. Die digitale Revolution kommt auf uns zu und damit ein “Tal der Tränen”, das es zu durchqueren gilt. Die Kunst wird es sein, positive Aspekte so in die Medizin einzubauen, dass sie nicht zu Entmenschlichung führt.

Diese und weitere tiefgründige Aspekte erörtere ich, Kai Stuht, im Gespräch mit dem renommierten österreichischen Internisten und ehemaligen Parlamentarier Dr. Marcus Franz. Quelle: apolut