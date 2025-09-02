Tote Liana (16): Was die Polizei vertuscht!

Ein lebensfrohes und gesundes Mädchen liegt tot am Bahnhof - überfahren von einem Zug. Kritische Bürger und die AfD merken schnell, irgendetwas stimmt an dieser Sache nicht. Aber die Behörden versuchen die Wahrheit zu vertuschen und bedrohen sogar alle, die Aufklärung fordern. Jetzt steht fest, die 16-jährige Liana wurde getötet. Alles zu diesem Fall erfahren Sie vom AfD-Landtagsabgeordneten Dominik Kaufner und TV-Chef Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

