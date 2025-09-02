Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Tote Liana (16): Was die Polizei vertuscht!

Tote Liana (16): Was die Polizei vertuscht!

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Ein lebensfrohes und gesundes Mädchen liegt tot am Bahnhof - überfahren von einem Zug. Kritische Bürger und die AfD merken schnell, irgendetwas stimmt an dieser Sache nicht. Aber die Behörden versuchen die Wahrheit zu vertuschen und bedrohen sogar alle, die Aufklärung fordern. Jetzt steht fest, die 16-jährige Liana wurde getötet. Alles zu diesem Fall erfahren Sie vom AfD-Landtagsabgeordneten Dominik Kaufner und TV-Chef Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte leguan in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige