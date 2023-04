Interview Dr. Niek Rogger: “Können 100 Ärzte lügen?”

„Primum non nocere, secundum cavere, tertium navare” – erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen. In seinem Bemühen, dem Patienten zu helfen, darf der Arzt diesem antiken Leitspruch zur Folge zunächst – das heißt zuallererst – keinen Schaden anrichten. Ein Grundprinzip, dass während der Corona-Krise sträflich vernachlässigt wurde. Jeder Mediziner konnte erkennen, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zuging. Doch vielen fehlte der Mut, Fragen zu stellen. Die Medizin ist in vielerlei Hinsicht ein krankes Geschäft, denn zahlreiche Medikamente, die verschrieben werden, halten den Menschen chronisch krank.

„Ärzte müssen wieder im Einklang mit der Natur arbeiten“, sagt Dr. Niek Rogger, denn im Endeffekt muss der Mensch sich selbst heilen. Ein Arzt, der seinen Beruf als solchen ausübt, kann diesen Prozess unterstützen. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Damit wir, das Team von Kai Stuht, unabhängig bleiben und den Film fertigstellen können, unterstützt uns bitte auf der Spendenplattform „Gofundme” https://gofund.me/e89964d3. Quelle: apolut