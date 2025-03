Milena Preradovic über die Brandmauer in den Mainstream-Medien

Milena Preradovic reflektiert in diesem Interview den Einfluss der freien unabhängigen Medien auf den Bundestagswahlkampf und geht dabei zudem auf die in den Mainstream-Medien aufgebaute Brandmauer gegen Rechts ein. Sie beschreibt auch die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen Deutschland und Österreich.

Das Interview ist ein Ausschnitt aus unserem Livestream zur Bundestagswahl 2025 (Aufzeichnung vom 23.02.2025) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/livestream-zur-bundestagswahl-2025/ Quelle: apolut