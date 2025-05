Basta Berlin (276) – Himmelfahrtskommando

Der Bollerwagen ist gepackt und die Gästeliste zum Feiertag steht: Churchill, Ebert, Reichinnek und Göbbels, alle sind dabei. Und während Fritze Merz die Party in Kiew startet, macht sein Kabinett auf der bundesdeutschen Tanzfläche eine sehr ungelenke Figur. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, sind in Feiertagsstimmung! Warum also nicht was Schönes spielen? Zum Beispiel eine Runde „Wer hat’s gesagt?“ mit verblüffendem Ergebnis. Ebenso erstaunlich sind aktuelle Zahlen und Fakten aus der Verschwendungshauptstadt Berlin...

Die Kapitel: 01:00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



01:02:19:18 Wer hat’s gesagt?



01:28:06:02 Der berühmte „Mittelteil“



01:39:39:05 Obszönitäten



01:58:47:00 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin