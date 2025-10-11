Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Auf freiem Fuß: Migranten-Kinder foltern Mutter!

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Schockenthüllung aus einer Multikulti-Familie: SPD-Bürgermeisterin Iris Stalzer wurde von ihrem Adoptivkind gefoltert und schwebte lange in Lebensgefahr. Welche Hintergründe sind bekannt und wie kam es zu dieser Tat? Die AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré und Paul Klemm haben alle bislang bekannten Fakten zusammengetragen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung


Quelle: COMPACT-TV

