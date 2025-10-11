Auf freiem Fuß: Migranten-Kinder foltern Mutter!

Schockenthüllung aus einer Multikulti-Familie: SPD-Bürgermeisterin Iris Stalzer wurde von ihrem Adoptivkind gefoltert und schwebte lange in Lebensgefahr. Welche Hintergründe sind bekannt und wie kam es zu dieser Tat? Die AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré und Paul Klemm haben alle bislang bekannten Fakten zusammengetragen.

Quelle: COMPACT-TV