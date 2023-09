Covid-Impfungen – Doppelmoral in der Justiz

Obwohl das Bundesamt für Gesundheit die Corona-Impfungen nicht mehr empfiehlt und amtlich bestätigt wurde, dass diese Impfung gefährlich ist, werden gegenwärtig noch immer Ärzte, die ihrem ärztlichen Codex treu geblieben sind, verurteilt. Corona erwies sich als ein weltweites Menschenexperiment mit desaströs befehligten Maßnahmen, die eine Aufarbeitung bis auf den Grund erfordern!

Schon damals wurden vehemente Warnungen von Experten sowie intuitiv bekundetes Misstrauen von Vielen, dass etwas nicht stimmen kann, schlichtweg ignoriert. Besonders die mRNA-Impfung wurde von aufgeklärten Menschen und gewissenhaften Ärzten aus gutem Grund abgelehnt. Tragischerweise wurden sie deshalb von Justiz und Behörden massiv verfolgt!

Der Arzt Dr. Heinrich Habig z.B. wurde im Juni 2023 zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Nicht, weil er ein Verbrechen begangen hätte oder kriminell geworden wäre, nein! Sondern, weil Patienten zu ihm kamen, die sich durch den staatlich geförderten Impfdruck in existenzieller Not befanden. Dr. Habig, der sich seinem ärztlichen Treueeid verpflichtet wusste, suchte mit ihnen zusammen nach Lösungen und stellte ihnen Impfpässe aus, um Not zu lindern. Und obwohl im April 2023 bereits amtlich bestätigt wurde, dass die Impfung gefährlich ist und das Bundesamt für Gesundheit die Impfung nicht mehr empfiehlt, wurde er im Juni 2023 noch verurteilt...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV