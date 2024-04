Remigration: Die Chancen sind so gut wie nie

Ein vierjähriges Mädchen wird von einem Syrer erstochen, doch die größte Sorge von Medienverantwortlichen gilt der politisch korrekten Berichterstattung und aus „Syrer“ wird „Mann“. Sogenannte Einzelfälle finden mittlerweile mehrmals täglich statt und in Faesers Kriminalitätsstatistik werden Zahlen geschönt.

Wir befinden uns in der letzten Phase des Bevölkerungsaustausches. Die gute Nachricht: Wir können das Blatt noch wenden. Unser COMPACT-Kolumnist Martin Sellner verrät Ihnen seine Gedanken zur gegenwärtigen Situation und erklärt, ab welchem Zeitpunkt es zu spät sein könnte.

Seine aktuelle Analyse sehen Sie in dem Video unten:

