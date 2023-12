Parteitag: Irre Sozis helfen AfD!

Stimmung, Genossen! Der unbeliebteste Kanzler in der Geschichte Deutschlands und seine immer bedeutungslosere SPD feiern sich auf ihrem Parteitag in Berlin selbst und lügen sich dabei in die eigene Tasche. Dass ihr spezieller Umgang mit der Realität weder ihnen noch dem Zustand der Partei noch den Bürgern hilft, möchte niemand hören. Doch einen positiven Effekt bringt es mit sich: Die AfD wird daran weiter erstarken, meinen Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg im heutigen Brennpunkt des Tages.

JETZT COMPACT-TV UNTERSTÜTZEN! Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal unter https://tinyurl.com/5n9xyzmk oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Wollen Sie mehr von COMPACT TV sehen? Bleiben Sie doch auf dem Laufenden über die Produktionen von COMPACT TV und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.

Quelle: COMPACT-TV