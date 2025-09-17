Trump greift ein: AfD im Weißen Haus!

Längst repräsentiert die Alternative für Deutschland eine Mehrheit der Wähler in zahlreichen Regionen des Landes - und wird doch von den Altparteien, Geheimdiensten und Systemmedien bösartig bekämpft. Nun schalten sich die USA in diese Hexenjagd ein und bestellen die AfD ins Weiße Haus. Was dort besprochen wurde und wie Präsident Trump die Situation in Deutschland einschätzt, erfahren Sie von Mary Khan (AfD, MdEP) und Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV