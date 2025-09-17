Trump greift ein: AfD im Weißen Haus!

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 17.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Längst repräsentiert die Alternative für Deutschland eine Mehrheit der Wähler in zahlreichen Regionen des Landes - und wird doch von den Altparteien, Geheimdiensten und Systemmedien bösartig bekämpft. Nun schalten sich die USA in diese Hexenjagd ein und bestellen die AfD ins Weiße Haus. Was dort besprochen wurde und wie Präsident Trump die Situation in Deutschland einschätzt, erfahren Sie von Mary Khan (AfD, MdEP) und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV

