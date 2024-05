Kriegswaffe Zwangsabgabe-Medien: 40 Gründe, warum ich nicht mehr zahle (von Ivo Sasek)

Ob Serafe, GEZ oder die Haushaltsabgabe – sie sind das Resultat der neuen Zwangsabgabe-Mediengesetze. Zum einen kommen Zahlungsverweigerer in strafrechtliche Bedrängnis. Zum anderen ist es Menschen verboten, sich finanziell an Organisationen zu beteiligen, deren Machenschaften von hochrangigen Experten als kriminell und äußerst Volkswohl gefährdend eingestuft wurden. Was nun? Hier ist guter Rat gefragt – Ivo Sasek ist bereit, mit seiner Gerichtsvorlage bis zur denkbar höchsten Instanz zu gehen. Das Warum sollte jeder Staatsbürger kennen, zu seinem eigenen Schutz!

Es gibt keine andere Möglichkeit: Die WHO raus aus allen Ländern! Schluss. Aus mit diesen Clubs! Die sind saugefährlich - die Medien sind die aller gefährlichsten. Alle hinten eingeblendeten Kriege wurden nur deshalb möglich, weil unsere Zwangsgebührenmedien Kriegslügen verbreitet haben. Die Kriege selber, die gerade geführt werden, sind Ablenkungsmanöver, um den viel grösseren laufenden Krieg zu bedecken.



Straftaten der Zwangsmedien

Nun sind sie also da, die neuen Zwangs-Abgabe-Mediengesetze.

Jetzt sind sie da und du sagst, was soll das Neues sein? Die waren schon immer da. Nee, waren sie nicht. Sie waren so wenig da bisher, wie die Covid -Zwangsmaßnahmen da waren während der Covid -Plandemie. Man hat uns immer gesagt, das musst du tun. Und erst jetzt hinterher, nachdem man uns in alles hineingezwungen hatte, stellt man fest, es gab gar keine Gesetzesgrundlage dafür. Und bei den Zwangsabgabemedien mit ihren Zwangsgebühren ist es ein und dasselbe. Bisher lebten wir im Glauben, man müsse das bezahlen. Man hat uns vorgegaukelt, alle möglichen Dinge. Aber wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder uns auf Gesetze berufen, die uns gesagt haben, dass wir das gar nicht müssen. Und dann haben wir aufgehört, diese Zwangsabgabemedien zu unterstützen. Und jetzt, vor kurzem, sind sie eben tatsächlich da. Und ihr wisst das In diesen Tagen auch diese WHO -Gesetze beschlossen werden möchten, wo jetzt das, was sie uns vorgegaukelt haben, echt wird, also nicht mehr Versuchsballons, die man bis aufs Äußerste herausgefordert hat, wie weit kannst du dem Volk gehen, wenn diese neuen Gesetze beschlossen werden, dann kann sich nachher jeder Polizist wieder verstecken. Ja, ich kann nichts dafür, das ist Gesetz, oder? Und dann können sie richtig auf dich herumhauen. Und die neuen Mediengesetze in der Schweiz, die sind jetzt da. Jetzt kannst du dich auf kein Gesetz mehr berufen. Aber siehst du, ich werde dir jetzt in dieser Rede 40 Gründe nennen, warum mich das total kalt lässt, diese neuen Gesetze. Ja.

Und diese neuen Gesetze drohen allen Zahlungs-Verweigerern mit Bussen und Strafverfolgungen, bis hin zur Betreibung, selbst wenn diese, wie z.B. ich und meine Lieben, schon seit über 40 Jahren weder einen Fernsehapparat noch einen Fernseher Anschluss haben.



Aber wisst ihr was? All solchen Drohungen schauen ich und mein Haus gelassen entgegen. Und jetzt erkläre ich euch, warum das so ist. Warum wir uns auch der gegenwärtig 12. Zahlungs-Nötigung durch die Serafe, dem Unternehmen das die Zwangsabgaben eintreibt, widersetzen.

Und was ich sage, ich sage das jetzt einfach mal für mich. Ich mache keinen Aufruf hier. Macht es auch so. Wir wissen durch die ontischen Gesetze, es muss jeder Mensch selber von innen heraus wissen, was für ihn dran ist. Ich möchte nur sagen, dir heute erklären, warum ich keinesfalls, keinesfalls je wieder diese Zwangsabgabemedien finanzieren werde.

Mit dieser Rede vermache ich euch zugleich meine gut recherchierte Gerichtsvorlage, mit der ich bis zur denkbar höchsten Instanz zu gehen bereit bin. Übrigens haben alle hier aufgeführten Straftatbestände nicht nur für die Schweiz Rechtsgültigkeit, sondern auch für den gesamten deutschsprachigen Raum und auch für die übrige Weltbevölkerung insgesamt. Ich schildere nun, wie ich und mein Haus es angehen. Nach eurem freien Ermessen könnt ihr aber alles Gesagte auch auf eure Sachlage, auf eure Gesetzgebung und Verfassung anwenden. Um der Zeit willen beleuchte ich hier primär die Straftaten des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Unten in der Infobox findet ihr aber noch weit umfänglichere Listen mit Schwerstverbrechern eurer Zwangsabgabe-Medien. Hängt also nicht ab, denn alle hier genannten Gräueltaten und Massenmorde werden nicht allein von den Schweizer-, sondern auch von zahllos übrigen Zwangsabgabemedien in aller Welt gedeckt und somit Komplizen artig gefördert.

Unter Berufung auf nachfolgende Strafartikel (StGB) weisen wir nämlich jede Zahlungsaufforderung der Serafe (also jede Radio- u. Fernsehabgabe) so lange zurück, bis eine wirklich unabhängige Gerichts-Instanz diese hier aufgeführten Feststellungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit überprüft hat. Sowohl unsere Gesetze und Verfassungen, als auch unsere Gewissen verbieten es uns doch, uns finanziell oder anderweitig an Organisation zu beteiligen, deren Machenschaften von hochrangigen und unabhängigen Experten als kriminell und äusserst Volkswohl gefährdend eingestuft wurden. Wir sehen uns dadurch der Gefahr ausgesetzt, eines Tages von der Justiz der Mitschuld wegen Beteiligung oder versäumter Pflichtverweigerung angeklagt und verurteilt zu werden. Solches geschieht ja mit folgsamen Bürokräften des 2. Weltkrieges noch bis dato, selbst wenn diese vor über 70 Jahren nur schon unwissend die Bleistifte ihrer Nazi-Führer gespitzt hatten. Wir kennen persönlich solche Leute, die jetzt im Knast sind deswegen. Schon beim blossen Verdacht irgendwelcher unverjährbaren Gräueltaten sind wir daher verpflichtet, Anzeige zu erstatten.

Im vorliegenden Fall geht es aber um weit mehr als nur etwa einen Anfangs-Verdacht. Hier geht es um knallharte Zeugenaussagen äusserst gewichtiger und hochrangiger Fachleute, deren Stimmen von den Zwangsabgabe-Medien konsequent unterdrückt, zensiert und mit äusserster Unmenschlichkeit verunglimpft werden. Hier zuerst einmal nur ein grober Überblick über festgestellte Straftaten, die durch die „gebührenpflichtigen Qualitätsmedien“ geschehen sind. Laut zuvor benannten namhaften Experten haben diese sich mindestens folgender schweren Straftaten schuldig gemacht – die hinten eingeblendete Strafartikel findet ihr, wie auch alles sonst Gesagte, wieder Ausdruck fertig unten im Sendungstext:

Was sind ihre kriminellen Taten?



Beteiligung an kriminellen Organisationen Art. 260ter

Falsches Zeugnis/Falsches Gutachten Art. 307

Einschüchterung der Bevölkerung Art. 258

Anstiftung, Gehilfenschaft Art. 24-25

Gefährdung des Lebens und der Gesundheit:

Aussetzung, Verlassen angesichts einer Gefahr Art. 127

Unterlassung der Nothilfe Art. 128

Falscher Alarm Art. 128bis

Gefährdung des Lebens Art. 129

Fahrlässige Körperverletzung Art. 125

Fahrlässige Tötung Art. 117

Einfache Körperverletzung Art. 123

Schwere Körperverletzung Art. 122

Ehrverletzungen Art. 173-178

Nichtverhinderung strafbarer Veröffentlichungen Art. 322bis

Falsche Anschuldigung Art. 303

Begünstigung Art. 305

„Wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.“

Das waren jetzt, wie gesagt, erst die Überschriften einer kleinen Auswahl der laufenden Verbrechen unserer Zwangsabgabe-Medien. Also wir reden jetzt hier nicht von nicht finanzierten Medien, die wir nicht zwangsfinanzieren müssen. Da reden wir von unsern wirklich Ja, Service public, wie wir in der Schweiz sagen. Bevor wir nun die konkreten Inhalte dieser Verbrechen überhaupt verstehen und einordnen können, muss ich noch eine grundlegende Feststellung vorausschicken. Zu dieser Feststellung sind wir erst nach Jahrzehnten intensiver Forschung durchgedrungen, nachdem wir die finstere Rolle der Massenmedien innerhalb des gesamten Weltendramas mit all seinen Katastrophen und Niedergängen durchschauen konnten. Und zu diesem Attest sind nicht allein wir, sondern auch tausende unabhängige Forscher aller Gattung aus aller Welt gelangt, als sie die ganze Tragödie aus ihrer jeweils eigenen Perspektive durchschauen konnten.

Wir befinden uns schon seit längerer Zeit im 3. Weltkrieg!

Wir sprechen hier gerade von der Tatsache, dass wir uns schon seit längerer Zeit inmitten des 3. Weltkrieges befinden. Und auch dieser 3. Weltkrieg wird wieder von ein und denselben Luzifer geweihten Geheimbund-Kreisen durchgeführt, die schon die 1. beiden Weltkriege geplant und durchgeführt haben. Und nein, ich bin nicht durchgeknallt, weder ich noch alle genannten Fachleute und weitere, die noch erwähnt werden könnten. Du sagst, wie kann er vom Dritten Weltkrieg reden? Ich weiß, dass dieser Feststellung zuerst einmal wieder von allen Seiten widersprochen werden muss. Ist ja klar. Es sind ja weder Gewehrschüsse noch Tretminen oder irgendwelche Kampfgeschwader mit Bombern zu sehen.

Wie leicht verwechseln wir doch das Fern sein von Kriegsgerät mit dem Fern sein von Krieg. Alle anderen aber, wie etwa Ukrainer und Russen, die Palästinenser und Israelis usw., bei denen schon seit Jahren ein Krieg ist, können den Krieg einzig im eigenen Land wahrnehmen. Sie verstehen genauso nicht, dass schweigende Waffen unseren Ländern noch lange nicht bedeuten, dass bei uns deswegen kein vernichtender Krieg tobt. Darum fliehen sie ja auch in alle Länder, in denen ja offensichtlich kein Krieg tobt.

Aber wisst ihr was? Genau das ist der größte Irrtum aller Zeiten schlechthin. Denn die modernste Art der Kriegführung läuft eben weltumspannend und völlig anders und dazu weit vielschichtiger ab, als wir es je erfassen könnten. Wir sprechen hier gerade von hybrider, sprich verdeckter Kriegsführung! Und nein, diesen Begriff hat weder Ivo Sasek noch irgendein freier Aufklärer kreiert. Er stammt aus dem Mund eines Oberst des deutschen Generalstabes, von Uwe Hartmann. Wegen dieser neuen weltweiten Bedrohung hat er schon 2015 ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: “hybrider Krieg als neue Bedrohung für Freiheit und Frieden“. Er beschreibt darin, dass der hybride Krieg kein Krieg mit herkömmlichen Mitteln, also durch physische Gewalt ist, sondern ein Krieg der auf dem Weg der Propaganda, der Sabotage und der Destabilisierung geführt wird. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019 übernahm dann Angela Merkel diesen neuen Kampfbegriff und beschuldigte die gesamte Klimabewegung der hybriden Kriegführung. Das war der vielleicht wahrste Satz, den Merkel jemals gesprochen hat.

Denn es tobt tatsächlich ein universaler verdeckter Krieg, in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft! Dieser zielt auf wirtschaftliche, wissenschaftliche, soziologische Strukturen unserer Gesellschaft ab. Schlimmer als jeder vorangegangene konventionelle Krieg zerstört der verdeckte 3. Weltkrieg all unsere Identitäten, so wir ihn nicht durchschauen und aufhalten. Das möchte ich immer zwischen eingeschoben haben. Immer so wir ihn nicht aufhalten. Es ist ein Informationskrieg in erster Linie. Hauch des Mundes. Denkt an die ersten beiden Teile dieser Rede. Er zerstört unsere völkische Zusammengehörigkeit, unsere Rechtsstaaten, unsere Familien, unseren Zusammenhalt, unsere Werte: wir sind unter dieser subtilen Kriegsmasche schon soweit entartet, dass viele nicht mehr wissen ob sie Mann oder Frau sind. Aber auch während man unseren Kindern in aller Welt eintrichtert, dass wir 87 verschiedene Geschlechter haben, begreifen wir noch nicht, was los ist. Vielleicht realisieren wir diesen hybriden Krieg erst dann, wenn er auch noch unsere letzte Gesundheit von uns gerissen hat. Denkt an die Covid -Plandemie. Versteht ihr? Wenn auch unsere besten Kinder, unsere beste Forschung, Bildung und Kultur zerstört ist, ja vielleicht erst, wenn auch unsere letzte Energie-, Nahrungs- und Wasserversorgung von uns gerissen sind.

Der Angreifer zielt auf unseren Nachwuchs, auf unsere Geburtenraten, auf unsere Wirtschaft, er zielt gerade auf den gesamten Mittelstand, auf unsere Autoindustrien und Luftfahrt Branchen, auch auf die freie Landwirtschaft, ebenso zielt er auf unsere Militärs. Abbau und solche Dinge. Damit nur noch einer die Macht hat. Und zwar der, der uns alles zerstört. Er zielt auf die freie Meinungsäusserung. Internetzensur lässt grüßen. Auf unsere Grenzen zielt er ab und auch auf Zuverlässigkeit unseres Staatswesens. Wo ist die Justiz? Bei 20.000 aufdeckenden, krassen Dokumentarfilmen. Kein Bein regt sich. Seht ihr es? Wie überall die Bomben schon gefallen sind. Lautlos, aber wirksamer als jede Phosphorbombe früherer Zeiten. Der vernichtende Schlag zielt gegen alles und jedes, meint das.

All solche Strukturen waren nach früheren konventionellen Kriegern bald wiederhergestellt. Doch der hybride Krieg ist weit auf zerstörerischer. Weil er eben nicht als Krieg wahrgenommen wird und auch alle fundamentalen geistigen und geistlichen Strukturen untergräbt und angreift. Und diese verdeckte Art der Kriegführung durchdringt inzwischen fast alle Staaten der Welt. Jedes wesentliche Gesellschaftsglied wird in Frage gestellt.Selbst der wirtschaftliche und machtpolitische Aufschwung Chinas ist doch ein typischer Ausdruck dieses hybriden Krieges. Weil die Aggressoren alle Nationen der Welt als ihre Einflusssphäre betrachten, wissen sie, wie sie uns dazu bringen können, gegeneinander zu kämpfen, bis wir uns gegenseitig schwächen und auslaugen, bis wir entsprechend kontrolliert werden können. Das Chaos soll uns beherrschbar machen. Das ist der Punkt. Das ist die Strategie. Bis wir beherrschbar geworden sind.

Ihr Lieben, wir müssen dringend verstehen lernen, dass sich die Zeiten geändert haben. Die gegenwärtig analog geführten Kriege, d. h. die physischen Kriege mit ihren Panzern, Helikoptern, Marschflugkörpern und dergleichen, die haben heute eine ganz andere Funktion. Wisst ihr welche? Diese konventionellen Kriege, die gerade geführt werden, sie dienen gegenwärtig vorwiegend als Waffe der Ablenkung vor dem eigentlich verdeckten Weltkrieg, versteht ihr?

Die Kriege selber, überlegt euch gut diesen Satz, den ich spreche, die Kriege selber, die gerade geführt werden, sind Ablenkungsmanöver, um den viel größeren laufenden Krieg zu bedecken. Wenn es ihnen gelingt, die ganze Welt durchzuimpfen. Dieser Gen -Therapie, kannst du verstehen, wie das geht? Denn nach der Corona-Plandemie, nachdem das immer mehr publik wurde, was sie nicht gerechnet haben, dass es so einen Gegenschlag gibt, bekamen sie wirklich das Arschwasser, ich sage es mal so, oder? Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen, die Plandemie zu beenden. Was haben sie gemacht? Sofort geht es los. Mit Krieg. Ich habe es gesagt, ich habe geeilt, ich habe meinem Team gesagt, Kla.TV-Team, ich muss so schnell als möglich diese Sendung machen, bevor der Krieg ausbricht, jetzt werden sie uns ablenken mit einem Krieg. Bam, da war er. Ich war schon zu knapp, ich weiss, ich kam glaube ich drei Tage zu spät, ich weiss nicht mehr. Sie haben mich überholt. Aber wenn du den hybriden Krieg verstehst, dass Kriege heute als Ablenkung vom Krieg da sind. Ja, wenn du das verstehst, dann bist du einen Schritt weiter. Wisst ihr, die ersten beiden Weltkriege waren im Grunde genommen ja gar keine Weltkriege. Warum nicht? Weil zahllose Länder und Regionen, wie etwa die Marschall Inselbewohner, von diesen Kriegen noch nicht einmal etwas gehört haben. Die wurden zu jener Zeit noch 180 bis 200 Jahre alt, das haben wir wieder nicht gehört. Also diese Kriege, diese Länder, die waren Länderlokalbegrenzt, versteht ihr? Was wir Weltkrieg nennen, ist auch wieder so ein taktischer Schachzug, oder? Der gegenwärtige hybride Krieg hingegen umfasst tatsächlich den hintersten und letzten Menschen dieses Planeten. So wahr Onkel Bill (Gates) vorhergesagt hat: „Erst wenn jeder Mensch unter diesem Himmel durchgeimpft ist, sind wir sicher …“ Ihr wisst ja, Onkel Bill, Bill Gates. Also der verborgene Angreifer, er rechnet damit. Das hat er niedergeschrieben, vor 120 Jahren schon, ich habe es schriftlich.

Der verborgene Angreifer rechnet damit, erst dann von uns richtig erkannt zu werden, wenn es schon zu spät ist, weil dann jede Opposition mittels der digitalen bargeldlosen Totalüberwachungstechnologie mit einem einzigen Knopfdruck schachmatt gesetzt werden kann.

Du wirst nicht mehr kaufen, verkaufen können. Du wirst nicht mehr reisen können. Du wirst gar nichts mehr, mit einem einzigen Knopfdruck, wenn wir das jetzt nicht durchschauen und stoppen. Versteht ihr? Darum hat die Bibel gesagt, ihr habt keine zweite Stelle, bedroht uns regelrecht. Wenn ihr hier nicht durchgreift, greifen die durch und dann hast du es richtig übel hier unten. Dann ist da der Teufel, der Weltherrscher. Also hier ruft die Bibel zum Widerstand auf, dass es keine zweite Stelle gibt, auf 3000 Seiten nicht. Doch in dieser entscheidenden Kriegs-Strategie möge er sich geirrt haben!



In dieser Rede wiederhole ich nicht das warum und wieso dieses verborgenen Krieges gegen die Menschheit. Ich wiederhole hier auch nicht, wer genau der versteckte Angreifer ist. Ich wiederhole all dies nicht, weil wir es schon in tausenden Kla.TV Sendungen mit vielen Beweisen erklärt haben. Und wir haben jede einzelne Sendung mit wirklich zahllos wasserdichten Quellen unterlegt und allseitig bewiesen, dass dieser hybride Krieg tatsächlich tobt. Wahrscheinlich haben wir noch nicht ganz alle durchschaut, aber ich sage mal sehr umfänglich jedenfalls. Doch jedes einzelne Themengebiet, und jetzt kommen wir langsam zum Thema. Doch jedes einzelne Themengebiet wurde von den Zwangsabgabemedien systematisch attackiert, klein geredet, zensiert. Sie haben den Spiess immer so lange umgedreht, bis sämtliche Beweis-Mittel als schwurblerische Recherchen und Verschwörungstheorien diskreditiert und abgetan waren.

Medien als Hauptwaffe im Krieg gegen die Menschheit

Unsere sogenannten Qualitätsmedien vernichten also 10 tausende Beweise und verhindern konsequent jede Forderung nach einem offenen Diskurs! Das wäre aber eigentlich ihre erste Pflicht, versteht ihr? Die vierte Gewalt im Staat, die sogenannte, ist zur ersten Gewalt geworden, die alles verhindert, was Wahrheit ist. Anstatt Wahrheit aufzudecken, Lügen, Verbrechen der Regierung aufzudecken, das was die eigentliche Aufgabe der Medien ist, verfolgen sie jeden, der das tut und decken die Verbrecher. Während wir jahrzehntelang den Zusammenbruch auf all den genannten Ebenen unwiderlegbar dokumentiert haben und diese Dokumentationen nur die Spitze des teuflischen Eisbergs waren, ist nun vollends bewiesen, dass unsere steuerfinanzierten Medien nicht nur die engsten Verbündeten dieser heimlichen Kriegstreiber sind - sondern sie sind sogar deren Hauptwaffe im Krieg gegen die Menschheit. Sie stigmatisieren nämlich schon seit Jahrzehnten alle unabhängigen Aufklärer und diskreditieren diese selbstlosen Menschen als gefährliche Verschwörungstheoretiker, indem sie sie z. B. als Schwurbler, Antisemiten, Feinde der Demokratie und des Staates, Umweltzerstörer, Covid-Idioten usw. bezeichnen.

Unser aller Verfassungen aber verbieten jede Verbindung zu Terroristen und feindseligen Kriegsparteien! Wir dürfen uns in keiner Hinsicht in deren Dienst stellen. Unsere Verfassungen fordern uns sogar zu zivilen Ungehorsam auf, wenn korrupte Politiker, hinterhältige Finanziers, Kriegstreiber oder wer auch immer, uns in ihren Bann ziehen wollen. Und genau das tue ich jetzt zusammen mit meinem ganzen Hausstand. Ich kann niemanden überreden zu diesen Dingen. Ich will es auch nicht, ich tue es auch nicht. Ich sage, das ist mein Weg, den ich jetzt beschreibe. Und was ich jetzt mache, ja? Und hier nun meine 40 konkreten Begründungen, warum ich mich auch der 12. Zahlungsaufforderung der Zwangs-Abgabe-Medien widersetze:

Ich beginne gleich mit dem Attest von Angela Merkel an der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie die ganze Klimabewegung offen als Instrument der hybriden Kriegsführung angeprangert hat. Diesem Attest stimmen wir durchaus zu.

­­­­­­­­­­­­­­­­­



1. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Sponsoren der Münchner Sicherheitskonferenz

Allerdings können wir der Münchner Sicherheitskonferenz selbst nicht zustimmen:

Denn die Haupt-Sponsoren der Münchner Sicherheitskonferenz setzen sich u.a. aus Rüstungskonzernen wie Airbus, Rheinmetall oder der europäischen MBDA zusammen. Auch Lockheed Martin – der weltgrößte Waffenkonzern schlechthin, darf dort nicht fehlen. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird m.a.W. von den größten Waffenhändlern dieser Welt dominiert. Das ist, wie wenn die Panzerknacker die Sicherheit unserer Gelder besprechen würden. Versteht ihr? Aber deren Existenzgrundlage liegt doch einzig im regen Gebrauch und Verbrauch von grauenhaften Vernichtungswaffen. Führende Militärmächte dieser Welt planen dort ihre Interventionskriege mit Millionen Toten. Und unsere Zwangsabgabemedien, jetzt kommen wir zu der Begründung, zu der ersten, oder? Unsere Zwangsabgabemedien decken sie dabei. Und zwar stets mit der flankierenden Täuschung. Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Keinen Cent mehr von mir für diese Kriegstreiber!

2. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Propaganda zu Ursachen des Klimawandels durch SRF

Mein zweiter Grund, ja? Also ich sage, wir sparen uns, wenn wir Applausbedürfniss haben, alles auf den Schluss auf. Weil da kommen wir sonst nicht durch. Jetzt kommt wirklich eine Ladung, jetzt kommen 40 Gründe, ihr Lieben. Und das unterlegt mit Fakten, die ihr selber brauchen könnt, wenn ihr in derselben Situation vor Gericht gehen möchtet mit diesen Kriegsgesellen. Mein zweiter Grund, warum ich nie wieder bezahlen werde.

Entgegen dem gesunden Menschenverstand vertritt das SRF auch die These des IPCC, dass unsere jüngsten Kinder, unsere furzenden Kühe und wir Normalbürger die Ursache des Klimawandels sind. Und dies, obgleich zahlreiche renommierte Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass Temperaturschwankungen schon seit Jahrhunderten aufgrund ganz natürlicher und zyklischer Ursachen existieren.

Was aber noch weit schlimmer ist: Während unsere gebührenpflichtigen Medien solche Lügen propagieren, bringen sie die Klimaveränderung und Ozonlöcher auf der anderen Seite niemals mit den fast 2000 weiteren aufgedeckt wordenen Atombombentests in Verbindung, die in der Stratosphäre [einblenden: und anderen Teilen der Atmosphäre] und unter Wasser durchgeführt wurden. Dein Baby zu Hause, das die Windeln voll hat, ist Schuld am Ozonloch. Vor einer Atombombe, die in der Stratosphäre die ganzen Löcher zerbombt. Ihr wisst, was eine Atombombe ist gegenüber einer vollen Windel hoffentlich. Merkt, wie weit abgewichen wir sind. Das Baby muss schuld sein. Erkennt darin die Kriegsführung.

Auch die zahllos ans Licht gekommenen Wetterwaffenpatente mit Technologien verschweigen sie, obgleich diese nachweislich nicht nur jedes beliebige Wetter und Unwetter erzeugen können, sondern auch noch mächtige Erdbeben, Tsunamis, Hitze- oder Kältewellen.

Sie verschweigen auch zahllose Geoengineering-Einsätze, bei denen regelmässig dutzende Millionen Tonnen hochgiftige Nanostaubpartikel in die Himmel geflogen werden. Hast du diese Tage gesehen, wie alles gelb war im Himmel? Ja, länderweit. Man sagt, das ist der Sahara-Staub. Ich meine, ich bin jetzt bald 70-jährig. Das hat es nie gegeben, nie, zu keiner Zeit, versteht ihr? Zu keiner Zeit. Wer sagt mir, dass das nicht genau diese Millionen Tonnen sind, die sie in die Stratosphäre fliegen, die dann Monate da oben schweben und irgendwann einfach runterkommen? Ob Sturm mit vorn oder nicht, es spielt keine Rolle. Es kommt runter, es ist runtergekommen, alles. Habt ihr es miterlebt? Ich habe mein Auto gewaschen, eine Stunde später war es gelb wie ein Ei, oder? Ja. Hochgiftige Nanostaubpartikel im Himmel fliegen, dutzende Millionen Tonnen. Die Medien machen dicht, schweigen dazu.

Stattdessen schrecken diese Medien die Menschheit täglich mit kommenden Klima-Horrorszenarien und schieben ihren betrogenen Gebührenzahlern dann auch noch regelmässig die Schuld für all diese Gräuel in die Schuhe. Damit aber nicht genug, diskriminieren sie seit Jahrzehnten alle freien Aufklärer als krude Verschwörungstheoretiker, die solche Geoengineering Praktiken aufgedeckt haben. Illegale Klimaaktivisten hingegen, die Pneus platt machen und nach denen die Polizei fahndet, werden in SRF-Interviews mutwillig gedeckt statt aufgedeckt. Versteht ihr? Da wird das Gesicht abgedeckt, die Stimme verändert. Kriminelle, die von der Polizei gesucht werden. Ich bin kein Krimineller, kein Geselle, kein Vasalle dieser Menschen. Versteht ihr? Das sind Kriminelle! Das sind Kriminelle, nichts anderes. Versteht ihr?

All diese hybriden Kriegstreiber gehören samt ihren Medien-Kumpanen vor Gericht. Darum sehen sie von mir keinen müden Cent mehr. Ich freue mich auf die Versammlung.

3. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Hochgiftige Nato-Treibstoffe in Flugzeugen

Auch verschweigen unsere kostenpflichtigen Medien, dass unsere Flugzeuge seit vielen Jahren täglich tausende Tonnen hochgiftige Nato-Treibstoffe in den Äther fliegen, mit hochgefährlichen Zusatzstoffen:

Aluminium, Barium, Beryllium, Blei, Kadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strontium, Titanium, Vanadium, Zink, Zinn und deren Oxide.

Und diese sind nun wirklich extrem gesundheitsschädigend. Ich unterstütze keine Komplizen von notorischen Krankmachern!



4. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Deckung von kriminellen Organisationen und von Korruption

Wie alle Mainstream Medien decken auch alle Serafe-Medien solch kriminelle Organisationen wie etwa die UNO mit ihren Gräueltaten und ihrer extremen Korruption.

Sie alle wissen doch seit 1946 um die acht Jahre dauernden Atombombentests, die die meisten Inselgruppen der wunderschönen Marshallinseln vernichtet haben. Zuvor wurden die Menschen dort durchschnittlich 180 bis 200 Jahre alt. Nach diesen Atombomben -Versuchen über den Marshall -Inseln, wo sie alles in die Luft gesprengt haben, die ganze Thunfisch -Population kaputt, werden die Menschen noch knappe 45 Jahre im Schnitt. Aber all dies verschweigen uns die kostenpflichtigen Medien nicht bloss, sie decken diese UNO-Gräueltaten auch noch. Wenn man sie aufdeckt, hauen sie uns zu Boden. Das ist der Hybride Krieg ihr Lieben.

Auch kehren sie wider besseres Wissen die massenhaften Vergewaltigungen von Frauen und Kinder durch UNO-Mitarbeiter unter den Teppich. Schon 2017 ist doch ans Licht gekommen, dass diese allein in Haiti etwa 60.000 Kinder vergewaltigt haben.

Noch tragischer zeigt sich aber das Schweigen unserer mit Steuern finanzierten Medien zu den Zeugenaussagen des Ex-UNO-Beamten und Whistleblowers Calin Georgescu. Dieser hat auch noch ein weltweites Netzwerk des Kinderhandels, des Kindermissbrauchs und sogar der rituellen Kinderopfer in der UNO ans Licht gebracht. Wer ganze Völkermorde verschweigt und misshandelte Frauen und Kinder im Stich lässt, den finanziere ich nicht!

5. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Verharmlosung und Deckung weltweiter pädophiler Netzwerke

Und wenn wir schon mal bei den im Stich gelassenen Kindern sind: Wie alle übrigen Mainstream Medien deckt und verharmlost auch das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wieder jede Bezeugung hunderter Opfer, dass es diese weltweiten Netzwerke pädophiler Satanisten überhaupt gibt, bei denen rituelle Gewalttaten und Kinderopfer an der Tagesordnung sind. Das sagen hunderte Zeugen aus. Wir haben hunderte Zeugen an der Angel. In aller Welt sagen sie dasselbe.

In der Dokumentation „Blutsekte II" nennt Petra, eine Überlebende von grausamen satanischen Ritualen, einen ranghohen Täter aus dem Kult mit Namen: Fritz Schneider, einen Solothurner Regierungsrat und Erziehungsdirektor, der danach Präsident beim SRF wurde. Laut Petra sei das SRF ein Sprachrohr für diese satanischen Kreise, um direkt aufs Volk einzuwirken. In der Sendereihe „Satanic Panic“ wurden die Hilfe suchenden Opfer und Überlebenden grausamster Verbrechen sogar noch unglaubwürdig oder lächerlich gemacht. Dann ist ans Licht gekommen, dass der verantwortliche Mitarbeiter Robin Rehmann sogar enge Verbindungen zur Satanismus-Szene hat und sich mit seinen Auftritten, Kostümen und Gesten sogar selbst als Teil davon bekennt. In dieser Sekte wird die Praxis und Verherrlichung von Kindsmissbrauch, Gewalt und Kannibalismus betrieben. Die Anstrengungen seitens SRF, solche Sekten zu verharmlosen und zu leugnen werfen Fragen auf und lassen vermuten, dass eine offensichtliche Verbindung zwischen Leitungsfunktionen des SRF und dieser Sekte bestehen. Wie könnte ich weiterhin Zwangszahlungen an solche Menschen entrichten, bevor all diese harten Vorwürfe nicht vom Tisch sind?

6. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Verhinderung der Aussagen eines Missbrauchsopfers

Dann hat Robin Rehmann sogar die Aussagen eines Missbrauchsopfers von ritueller Gewalt in einem norddeutschen Fernsehsender erfolgreich verhindert. Laut mehreren Zeugenaussagen habe der SRF-Journalist Robin Rehmann derart viel Druck auf den Sender ausgeübt, dass die Redaktion des TV-Senders das bereits öffentlich angekündigte Interview aus dem Programm gestrichen hat. So wurde auch im ZDF statt die gewichtigen Zeugenaussagen dann doch lieber eine Sendung von Jan Böhmermann ausgestrahlt, in welcher er jeden rituellen Missbrauch deutlich als lächerliche Verschwörungstheorie und somit als „Lüge“ abtut - und dies zur besten Sendezeit!



7. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien

Berichterstattung des SRF über Missbrauchsopfer

Das SRF selber widmete einem Missbrauchsopfer aber sofort eine ganze Dokumentation, als es nach einem Psychiatrieaufenthalt plötzlich aussagte, ihre Traumatherapeutin hätte ihr all diese Erlebnisse bloss eingeredet.

Ihr wisst, wir haben Jahrzehnte Therapiearbeit gemacht, wir haben Kontakt zu solchen Stellen. Wir wissen, was da für Gesellen drin sind. Oh mein Gott.

Anderen Opfer, die von denselben grausamen Dingen zeugten, suchte das SRF nicht einmal auf, sondern machte sie in ihrer Doku „Satanic Panic 1“ nur lächerlich.



8. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF gibt Opfern satanisch-rituellen Missbrauchs keine Stimme

Nachdem ein Sturm der Entrüstung und eine sehr große Zuschauerkritik ans SRF und den Journalisten Robin Rehmann entbrannte, weil keines der Opfer zur Sprache kam, wurden in einer weiteren Reportage lediglich anonyme „Opfer“ abgelichtet, die von einer SRF-Sprecherin nachgesprochen wurden. Aber nur solche, die aussagten, dass ein Therapeut ihnen alles eingeredet habe. Und dabei war weder deren Gesicht noch deren reale Stimme wahrnehmbar. Keines der wahrhaften Opfer von satanisch-rituellem Missbrauch, die man überprüfen könnte, bekam eine Stimme beim SRF. Solchen Gebührenjournalismus finanziere ich nicht. Und jetzt kommt es aber gleich noch dicker. Dieser 9. Punkt ist der zurzeit wichtigste, bzw. dringlichste dieser Rede:



9. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Berichterstattung über WHO-Chef Tedros

Wie alle Mainstream-Medien weltweit rühmt auch das SRF den WHO-Chef Tedros mit den Worten: „Einer, der viel bewirkt“. Dabei wird total verschwiegen, welche terroristische Vergangenheit Tedros hat.

Bevor Tedros Adhanom Ghebreyesus 2017 für den Posten als WHO-Generaldirektor kandidierte, war er Gesundheitsminister, dann Außenminister seines Landes. „In dieser Zeit hat er viel bewirkt“, rühmt SRF mit allen Leitmedien im Verbunde. Was hat er bewirkt? Laut dem britischen Nachrichtenportal „The Exposé“ hat Tedros nicht nur Cholera-Epidemien vertuscht, er war als zuständiger Gesundheitsminister auch mitschuldig an der jahrelangen völkermörderischen Blockade von Lebensmitteln und Medikamenten für die somalische Bevölkerung im Ogaden. Er war daran beteiligt, das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen während einer Reihe von Choleraausbrüchen aus dem Ogaden zu vertreiben und verschuldete dadurch den Tod unzähliger Menschen während einer Reihe historischer Hungersnöte und Epidemien.

Und so sieht die verbrecherische Laufbahn des von den Zwangsabgabemedien verherrlichten Tedros aus:

Laut einem Bericht des britischen Nachrichtenportals „The Exposé“ war die von 1991 – 2018 regierende TPLF eines „der korruptesten, brutalsten und völkermörderischsten Regimes, das in den letzten 30 Jahren auf diesem Planeten Fuß gefasst hat“. Tedros war als führendes Mitglied dieses Regimes Mittäter!

Focus online berichtet, dass der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler David Steinmann, der 2019 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, Ende 2020 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine Klage gegen Tedros eingereicht hat. Er beschuldigte ihn des Völkermordes in Äthiopien, weil Tedros einer von drei maßgeblichen Entscheidungsträgern für „ethnische Säuberungen“ war. Tedros war somit verantwortlich für zahllose Inhaftierungen, Folterungen und Ermordungen von Amharas, Konsos, Oromos und von Somali-Stämmen.

Während also die 194 WHO Mitgliedstaaten Ende Mai 2024 darüber abstimmen, ob dieser Tedros Machtbefugnisse erhält, um als Einzelperson weltweit verbindliche Ausnahmezustände und neue Pandemien auszurufen, schreien diese geschundenen Ethnien nach einer gerechten Bestrafung dieses Massenmörders, der während seiner Regierungszeit in Äthiopien mit der TPLF unzählige Massaker verübt hat.

Somit sind unsere Rothschild kontrollierten Zwangsabgabe-Medien mit einem Terroristen liiert, den sie gerade zum Welt-Gesundheits-Diktator hochstilisieren, einen Schwerstverbrecher, der ein integraler Bestandteil jener TPLF war, die ihre Macht dadurch aufrechterhalten hat, dass sie jeden abgeschlachtet hat, der es wagte, ihre Unterdrückungstaktik infrage zu stellen. Ja, und dessen Gesundheitsministerium Massen-Sterilisierungs-Kampagnen zur Bevölkerungskontrolle gegen allerlei Ethnien verübt hat, und zwar mit Impfstoffen, die die Frauen unfruchtbar gemacht haben.

Wer immer verhindern will, dass dieser Tedros Ende Mai 24 gleichsam zum Weltherrscher gekürt wird, soll noch vor dem 20. Mai hingehen und seine EU-Abgeordneten und Parlamentarier beschwören, dass sie aufgrund dieser Fakten ein deutliches Nein in die Urnen legen und überdies die verdiente Bestrafung von Tedros einfordern.



Auch alle mit Tedros liierten Zwangsabgabemedien sind zu disqualifizieren – darum verweigere ich jede weitere Zahlung an sie, neue Gesetze hin oder her – ich weigere mich.

Und ich weiss an dieser Stelle, es kam jetzt ein Gerücht mindestens, dass diese heissesten Punkte, die ich gerade hier bespreche mit euch, dass das schon vom Tisch sei, weil sie diese wieder rausgenommen haben aus der Traktatenliste. Aber wisst ihr was? Jetzt hauen wir erst recht drauf. Wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Da würde ich das auch als Gerücht herumgehen lassen, dass das nicht der Fall ist, dass das erledigt ist. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wenn es so ist, dann garantiere ich euch, der Hauch des Mundes hat es so weit gebracht. So war die Aufklärung, die freie Aufklärungsszene, die ganze Plandemie beendet hat, weil sie zu gross, zu stark, zu durchschlagen wurden. Wenn es so ist, dann ist es der Sieg, weil ihr gearbeitet habt, weil ihr Tag und Nacht gearbeitet habt, um dieses Schwerstverbrechen, diese Schweinerei aufzudecken. Versteht ihr? Dann sagen wir Juhu. Aber wir hören nicht auf, diesen Ghebre Jesus vom Tisch zu fegen. Amen? Ja? Dieser Schwerstverbrecher muss samt der WHO weg. Wenn ihr meine Reden anseht über die WHO, es gibt keine andere Möglichkeit, die WHO raus aus allen Ländern und alle, ja, raus aus allen Ländern. Schluss aus mit diesen Clubs. Die sind saugefährlich. Und die Medien sind die allergefährlichsten. Darum weigere ich mich, ein Vassal von Terroristen zu sein, ihr Lieben.

10. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Covid-Weltbetrug und WHO-Problematik

Das Team von Kla.TV hat übrigens frühzeitig Dokumentarfilmmaterial über den weltweiten Covid-Betrug und das WHO-Problem an 1.300 Medien geschickt, das im Hintergrund gezeigt und am Ende des Programmtextes aufgeführt wurde:

Hier auch für die Serafe zur Einsicht der genannten Quellen zu Dokumentationen. Dort finden Sie auch die Ursprungsquellen aller Aussagen.



1. Viele Infizierte aufgrund vieler Tests!

Coronavirus – gefährlich oder Labortest-Pandemie?

15.03.2020: www.kla.tv/15873



2. Wie aussagekräftig sind die Tests?

Der Corona-Virustest – ein pseudowissenschaftliches Roulette

16.03.2020: www.kla.tv/15879



3. Was hat es mit den Impfungen auf sich?

Spanische Grippe – Massensterben durch Massenimpfungen

17.06.2020: www.kla.tv/16603

Coronavirus-Impfstoff: Milliardenschwerer Pharma-Profit trotz Gesundheitsrisiken – Interview mit Del Bigtree 19.04.2020: www.kla.tv/16174

WHO vertuscht gefährliche bis tödliche Impfnebenwirkungen!

28.05.2020: www.kla.tv/16483

Bill Gates’ globalistisch-diktatorische Impf-Agenda von Robert F. Kennedy jr.:

22.04.2020: www.kla.tv/16194

4. Verhältnismäßigkeit/rechtliche Grundlagen

Corona: Rechtliche Grundlagen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen

15.05.2020: www.kla.tv/16408

Führt die Coronakrise zur Einführung einer „freiwilligen“ Zwangsimpfung?

14.05.2020: www.kla.tv/16407

5. Expertenstimmen

Corona-Szenario: Bedeutende Fachstimmen melden sich zu Wort

31.03.2020: www.kla.tv/16026

Corona-Krise: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi 03.04.2020: www.kla.tv/16056

Corona-Pandemie: Beispiel von Propaganda und Volksschreckung durch Hauptmedien 03.05.2020: www.kla.tv/16295

6. Weitere Quellen

Corona-Weltbetrug von Medien gedeckt?

30.07.2020: www.kla.tv/16937

Komplizen des Schreckens – Mediengedeckte Völkermorde

05.09.2020: www.kla.tv/17164

Ist Impfung gegen Covid-19 sinnvoll und nötig? Stellungnahme von Prof. Dr. Bhakdi

25.11.2020: www.kla.tv/17616

Ist der Corona-Impfstoff eine größere Gesundheitsgefahr als die Erkrankung selbst?

18.11.2020: www.kla.tv/17554

Menschheit 2.0: Ärztin warnt vor neuer Impf-Technologie - Interview mit Frau Dr. Carrie Madej 15.11.2020: www.kla.tv/17550]

Sie wissen alles. Versteht ihr? Sie wissen jede neue Sendung von uns. Sie reißen runter und kritisieren und verdunkeln, wie ich es schon erwähnt habe. Darum könnt ihr sicher sein, wir haben diese Beweise. Alle im deutschsprachigen Raum haben sie. Keiner kann sagen, wir haben es nicht gewusst. Damit haben wir alle Medienverantwortlichen im deutschsprachigen Raum dazu aufgefordert, die Welt auch kompromisslos und wahrheitsgetreu über die kriminellen Verflechtungen von Bill Gates mit der WHO und den führenden Impfstoffherstellern zu informieren. Würde ich einer meiner Töchter ein Haar ausrupfen und jemand bekäme es mit, wären die ganzen Medien voll davon. Weisst du, ich rede in dieser Rede nicht von den 700 Attacken, die persönlich gegen mich Ivo Sasek gelaufen sind, wegen frei erfundener Lügen, Sünden, mit denen ich nie etwas am Hut hatte. Da haben sie die ganzen Fernsehsender, die Radiosender, die Zeitungen waren geprallt voll davon. Doch da war kein Aufmerken. Weil sie stattdessen nur alle hochwertigen Zeugen diskreditiert haben bezahle ich sie nicht mehr.

11. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Keine Grundlage einer Legitimation

Denn in dieser Mentalität erfüllen weder die SRF noch irgendwelche mit ihr verbundenen Leitmedien die Vorlagen des Service Public, welche als Grundlage einer Legitimation der Radio- und Fernsehgebühren vorliegen. Nebst den eingangs genannten Verstößen unserer Leitmedien gegen alle möglichen Strafartikel lassen mich auch deren Vergehen gegen hinten eingeblendete Artikel des Bundesgesetzes einer allfälligen Strafverfolgung gelassen entgegensehen.

RTVG: SR 784.40, Art. 4 Abs. 1

RTVG: SR 784.40, Art. 44 Abs. 1a

12. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Erfüllung von Strafbeständen

Die steuerfinanzierten Medien trugen auch dazu bei, dass der gesamte Covid-Krieg gegen unsere Gesundheit ungehindert seine Opfer fordern konnte. Nachdem die freimaurerische Rockefeller Familie im 20. Jahrhundert die gesamte Gesundheitsbranche umformatiert hatte und die Welt von den natürlichen Heilmethoden hin zur chemischen Arzneimittelbehandlung verführt hat, gründeten sie schon die Vorgängerorganisation der WHO. Und die ebenfalls freimaurerische WHO hat dann, wie immer, gedeckt von den Zwangsabgabemedien, alle paar Jahre wieder eine neue Virenpanik ausgelöst: Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola, Sars, Zika, Covid19…

Sie gehen immer in gleicher Weise vor: Sie verführen die Staaten, um einen Notstand auszurufen und die globalen Medien schüren dann Panik und Hysterie. Ein Verbrechen! Völkerschreckung ist ein Verbrechen, falscher Alarm ist ein Verbrechen! Versteht ihr? Covid war nur falscher Alarm, nur Völkerschreckung, nichts Zweites - nein, hunderttausend andere Dinge dazu. Und damit erfüllen sie übrigens die Straftatbestände: Schreckung der Bevölkerung [Art. 258 140], falscher Alarm [Art. 128 bis 100], Gefährdung des Lebens [Art. 129 101].

13. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Scheinzahlen von Corona-Infizierten

Alle öffentlich finanzierten Medienhäuser meldeten während vielen Monaten jeden Tag, fast stündlich und zum Teil jede halbe Stunde diese verlogenen Scheinzahlen von Corona-Infizierten. Und alles aufgrund von positiven PCR-Tests, die ja gar keine Krankheit nachweisen konnten. Mit dieser Dauerberieselung von sogenannten Krankheitsfällen wurden Millionen von Menschen verunsichert und in Zwangsmaßnahmen genötigt. Das ist zwar schon eine Weile her, aber keine Excel-Tabelle könnte alle diese Verlautbarungen über die drei Jahre hinweg fassen. Und jeder von uns kann sich noch bestens daran erinnern.

14. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Schrecken der Völker durch Long Covid

Kai von Massenbach, Ökonom und Psychologe, hat deshalb eine Strafanzeige gegen das Fernsehen SRF eingereicht. Grund dazu gab ihm die Sendung „Puls“ vom 1. März 2021, die ohne wissenschaftlichen Nachweis behauptete, dass ein Viertel der infizierten Covid-Erkrankten später von „Long Covid“ betroffen sein werden. Damit sei die Bevölkerung unnötig in Schrecken versetzt worden.

Doch selbst nachdem wissenschaftliche Fachpersonen erklärten, dass Long Covid als neue Krankheit nicht existiert, sondern lediglich ein neuer Begriff für bekannte Symptome ist, erfolgte keine Korrektur der Zwangsabgabe-Medien! Stattdessen reagierten sie mit Zensur und verweigerten Diskurse! Darum bezahle ich sie nicht mehr.



15. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Schweigen über Genveränderungen durch mRNA-Impfungen

Bleiben wir noch etwas bei Covid. Denn diese Plandemie war das wohl weltumspannendste Gesundheits-Verbrechen, bzw. der umfangreichste hybride Kriegsangriff auf die ganze Menschheit, der jemals inszeniert wurde – flankiert und gedeckt durch unsere Gebührenmedien. Diese haben Volksleben gefährdende Lügenpropaganda betrieben! Hier ein paar Beispiele:

Allen wissenschaftlich vorgelegten Beweisen durch Prof. Bhakdi und seinen hochgradigen Mitzeugen zum Trotz, propagierten das SRF im Verbund mit allen Leitmedien konsequent weiterhin das Gegenteil: Die unabhängigen Experten haben dargelegt, wie eine mRNA-Impfung zu Genveränderungen führen kann. Die Leitmedien hingegen verkündeten: Eine Genveränderung durch mRNA-Impfung ist ausgeschlossen!

Hochinteressant! Die wissen es ja besser als die Ausbilder von Ärzten, die ein Leben lang an den Universitäten gelehrt haben.

Solche Lügen gefährden aber das Volksleben!



16. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Schweigen über DNA-Verunreinigung bei Corona-Impfungen

Die unabhängigen Experten legten die wissenschaftlichen Beweise vor, dass DNA-Verunreinigungen und mRNA aus Corona-Impfungen bei jeder Zellteilung IN DEN ZELLKERN gelangt. – SRF und Co. propagierten weiter: „Keine Erbgut-Veränderung möglich!“ Solche Fahrlässigkeit unterstütze ich nicht mehr!



17. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Schweigen über Unfruchtbarkeit durch Corona-Impfstoffe

Die unabhängigen Experten legten die wissenschaftlichen Beweise vor, dass Corona-Impfstoffe unfruchtbar machen können. Laut veröffentlichten Daten ist neun Monate nach Start der Impfung ein zweistelliger Geburtenrückgang in Westeuropa und anderen Ländern zu verzeichnen gewesen. Selbst Pfizer hat in den freigeklagten Akten beschrieben, dass es während den Testreihen mit 40.000 Beteiligten unzählige Fehlgeburten gegeben hat.

Die Pfizer-Files sind ein Schriftverkehr zwischen der FDA und Pfizer. Die Unterlagen belegen, dass die männliche Fruchtbarkeit unter dem Covid19-Impfstoff leiden würde. Also war es den Herstellern bereits vor Impfbeginn bekannt, dass die Lipid-Nanopartikel, die in dem mRNA-Wirkstoff enthalten sind, ins Blut und so in die Hoden gelangen können, und somit die Qualität und Quantität der Spermien beeinträchtigen würden. Doch SRF und Co. propagierten unbeirrbar weiter: „Corona-Impfstoffe machen nicht unfruchtbar!“



18. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Sicherheitsprüfung der Impfstoffe fahrlässig mangelhaft

Die unabhängigen Experten legten die wissenschaftlichen Beweise vor, dass die Sicherheitsprüfung wegen zu schneller Zulassung der Impfstoffe fahrlässig mangelhaft war. Denn die „wissenschaftliche Beweislage von Risiko und Nutzen“ war noch gar nicht vorhanden zu Beginn der Impfungen. Und obgleich diese Impfungen bereits 2021 angewendet wurden, liefen die Studien zum Teil noch bis ins Jahr 2024.

Was machen SRF und Co.? Sie beruhigten die Völker wider jedes besseren Wissens weiter, dass die Zulassung mit aller nötigen Sorgfalt erteilt worden sei. Hybride Kriegsführung, ihr Lieben. Hier werden Völker gemordet.

19. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Schweigen über Fruchtbarkeitsrückgang durch Corona-Impfstoffe

SRF und Co. propagierten am 7.7.2021: „Die Corona-Impfung macht ganz sicher nicht unfruchtbar.“ und zwei Tage danach sogar: „Impfen ist gut für die Fruchtbarkeit.“

Dieses Verbrechen gegen die Volksgesundheit haben sie begangen, obgleich das Bundesinstitut selber eingeräumt hat, dass es einen Fruchtbarkeitsrückgang seit der Corona-Impfung gab. Kein Mensch hat das Recht, irgendeinen Mitmenschen wider dessen Willen unfruchtbar zu machen, geschweige denn ganze Völker zu sterilisieren!

Stellt euch vor, ich würde nur einen Menschen sterilisieren. Ivo Sasek würde das tun. Nur einen. Ich würde ihm die Eileiter durchtrennen. Dann heißt es: „Er hat ihn unfruchtbar gemacht.“ Ich garantiere euch, jedes Medium im deutschsprachigen Raum wäre voll mit diesen Schlagzeilen. Glaubt ihr mir das? Wenn die Schlagzeilen schon voll sind von mir wegen vorgetäuschter Gewalt, ich würde meine Kinder prügeln und solche Dinge. Versteht ihr? Wie denn erst, wenn ich nur einem Menschen so etwas antun würde? Hier machen sie es an ganzen Völkern und decken das.

Das ist doch vom Wesen her nichts anderes als Völkermord vor der Geburt, versteht ihr?!



20. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF schweigt zu „RKI-Files“

Dann weigerte sich das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wieder, über die aufgeflogenen „RKI-Files“ zu berichten. Dabei hatte dieser Skandal um die von „Multipolar“ freigeklagten Protokolle des Robert Koch-Instituts bereits überall hohe Wellen geschlagen. Doch der Chefredaktor von SRF News, Tristan Brenn, wollte trotz Brisanz dieser Berichterstattung einfach von gar nichts etwas wissen. Doch genau das wäre „Öffentliche Dienstleistung“ gewesen. Ohne deren einwandfreie Erfüllung besteht doch keinerlei gesetzlicher Anspruch auf unsere Steuern!

Stattdessen verketzerten diese Geldeintreiber in allen genannten Punkten zahllos unabhängige Fachkräfte höchsten Ranges, darunter viele Professoren, die an unseren Universitäten über Jahrzehnte hinweg zahllose Molekular-Biologen, Epidemiologen, Virologen und sonst noch alle möglichen Wissenschaftler und Fachärzte ausgebildet haben!

Was für eine Überheblichkeit sehe ich hier. Sie machen das Gegenteil von ihrem Auftrag.

21. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Diskriminierung von Andersdenkenden

Ein 21. Grund, warum ich nicht mehr bezahle, dann kommt’s aber noch mal dicker.

Das steuerfinanzierte SRF und die anderen Sender tun regelmäßig das, was gemäß dem Mediengesetz illegal ist. Zu besten Sendezeiten diskriminieren sie regelmäßig diejenigen, die im Nachhinein die einzigen waren, die die Wahrheit gesprochen haben. Doch die bis dato ungesühnten Schlagzeilen lauteten:

„Tausende Corona-Leugner demonstrieren in Berlin“

„Es ist ein bunter Mix aus Pandemieleugnern, Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern, angeführt von der Initiative Querdenken“

„Wie bei ähnlichen Protesten der letzten Wochen mischen sich Nationalsozialisten, selbst ernannte Reichsbürger und Rechtsradikale unter die Menschenmenge“

„das Motto der Demonstration – Tag der Freiheit – erinnert ungut an einen Propagandafilm der Nazi-Ikone Leni Riefenstahl“

die Medien scheuten sich nicht einmal davor, diese gerechten Warner „Covidioten“ zu schimpfen.

22. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Diffamierung von renommierten Ärzten

Weiter schreckten die gebührenpflichtige SRF und Co. nicht einmal davor zurück, renommierte Ärzte zu diffamieren: Auch diese brandmarkten sie wahllos als Verschwörungsärzte und Corona-Verschwörer.



23. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF programmiert und indoktriniert Kinder

In der Kindersendung „SRF school“ programmierte und indoktrinierte SRF schon Kinder mit einer Schulung über „Verschwörungstheorien“, dies unter Missachtung hinten eingeblendeter Paragrafen.

RTVG; SR 784.40, Art. 4, Absatz 1

„Menschen, die Verschwörungen, wie etwa die von 9/11 oder Chemtrails öffentlich verbreiten, nennt man auch Verschwörungstheoretiker“, brachten sie den Kleinen bei. Und in diesem destruktiven Geist infiltrierten sie die schutzlosen Kleinen mit noch einigen weiteren brisanten Aufklärungsthemen. So ziemlich alles wurde dort lächerlich gemacht. Ist das wirklich dieser Service public, den wir auch noch bezahlen sollten? Ich sage nein.



24. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Berichterstattung zu Geoengineering

Und wenn wir gerade bei 9/11 und Chemtrails sind: auch nachdem die Massenmedien endlich gezwungenermaßen zugeben mussten, dass die Chemtrails tatsächlich seit Jahrzehnten unter dem Namen Geoengineering versprüht werden, lenkten sie nicht ein, sondern gaben wieder einmal mehr noch eins oben drauf, indem sie sagten, Geoengineering sei nur gut für die Umwelt und das Klima.

25. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Berichterstattung zu 9/11

Was im Weiteren 9/11 betrifft, verweigern SRF und Co. nun schon seit 20 Jahren die Berichterstattung, dass zeitgleich mit den zwei Türmen des World Trade Center auch noch das 186 m hohe WTC 7-Gebäude in nur wenigen Sekunden im freien Fall zu Staub geworden ist – obwohl dort kein Flugzeug reingeflogen ist.

Bis zum heutigen Tag weigern sich sämtliche Zwangsabgabemedien unter diesem Himmel zuzugeben, dass ein paar 1000 l Kerosin unmöglich 120.000 t reinen Beton und Stahl innert Sekunden zu Staub und Asche verwandeln können.

Das ist hybrider Krieg ihr Lieben. Das war der Grund. Dann kam der Patriot Act. Von da an hat der hybride Krieg so richtig die Welt umfasst. Jetzt seit dort sind die neuen Terrorgesetze, wo man Menschen verhaften und beseitigen darf ohne jede Anklage. Die alten Gesetze gelten nicht mehr plötzlich. Seit dort. Das ist der Verlauf der hybriden Kriegführung, die Macht über die ganze Welt zu ergreifen.

Schon allein diese physikalische Unmöglichkeit beweist aber, dass wir es hier mit einer verdeckten Kriegsführung zu tun haben, die vornehmlich über die gebührenpflichtigen Massenmedien überhaupt erst möglich gemacht wird und im Falle von unvorhergesehenen Pannen von denselben schützend flankiert wird.

Da sind genügend Pannen passiert. Wenn das WTC 7 nicht eine Panne war, sag mir was dann? Ihre Pflicht wäre es aufzudecken. Sie machen das genaue Gegenteil und decken die Terroristen.

26. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Verleumdung freier Aufklärer durch SRF

Stattdessen verleumdet das gebührenpflichtige SRF nicht allein den Historiker Daniele Ganser, sondern grundsätzlich alle freien Aufklärer, die mit handfesten Argumenten daherkommen, die beweisen, dass sich sowohl die Zwillingstürme als auch das WTC 7 durch gezielte Sprengungen in nur wenigen Sekunden in Staub und Asche verwandelt haben. Ganser haben sie sogar vor den Augen von Vincent Augustin von der UBI, also dem Präsidenten der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, aufs übelste diskriminiert. Und dieser hat dazu nur geschwiegen.

27. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF-Lügen zu Impftoten widerlegt

Im Jahr 2022 jagte dann eine Lüge des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) die andere: 93% der Corona-Toten seien Ungeimpfte, behaupteten sie. Nachdem diese Lüge widerlegt werden konnte, weil noch nicht einmal 43% aller Gestorbenen Ungeimpfte waren, kommentierte SRF selbstbeweihräuchernd: \"Nicht so schlimm - zumindest sind wir ehrlich.\" Schon wieder gelogen! Denn sie mussten unter großem Aufwand dieser Lüge zuerst überführt werden. Und genau solche Lügen und Verharmlosungen haben eben sehr vielen Menschen das Leben gekostet. Die dringend nötigen und knallharten Konsequenzen für alle Verantwortlichen bleiben aber bis dato aus. Ganz im Gegenteil: Nach alledem ging der Impfdruck durch die Verbreitung ständig weiterer Angst- und Schreckens-Szenarien ungehemmt weiter. Die Impfpropaganda und gezielte Aufhetzung gegen Ungeimpfte nahmen sogar noch an Fahrt auf. Alles manipulative Lügen und Volksschädigungen zugunsten von Big-Pharma! Sollte ich dafür auch noch bezahlen?

Nein. Ich sage Nein, ich tue es nicht.

28. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Veröffentlichung von Covid-19-Impfschäden durch CDC

Aber auch jetzt noch haben unsere Zwangsabgabe-Medien ja reichlich Gelegenheit, ihre Ehrlichkeit unter Beweis zu stellen. Denn die US-Gesundheitsbehörde CDC musste gerade diese Tage auf richterlichen Beschluss hin ihre bisher geheim gehaltenen Berichte über Covid-19-Impfschäden veröffentlichen.

Das ist brandneu jetzt, was wieder geschehen ist. Ein Schlag mehr, ein kleiner Teilsieg mehr von freien Aufklärern. Wunderbar. Aus diesen Akten geht hervor, dass bei dieser Behörde kurz nach der Markteinführung der Covid-Experimental-Impfstoffe bereits 780.000 Meldungen von Impfschäden eingegangen sind. So etwa Gesichtslähmungen, Herzentzündungen, Fehlgeburten, Bewusstseinsverluste, Krampfanfälle, Taubheit, Lähmungen, tausende Berichte allein schon über Tinnitus, das ist das Ohrensausen und zuweilen auch Ticken in der Gehirnregion,

Wisst ihr, wegen solcher Dinge haben sich Leute aus Verzweiflung, diesen ständigen Lärm im Kopf, haben sich die Ohren, die Trommelfelle ausstechen lassen. Und hinterher war das Geräusch nicht weg. Warum? Weil diese Stoffe, wie Bakhdi es immer wiederholt hat, in die Gehirnregionen eindringen und das im Gehirn auslösen. Stellt euch mal vor, jetzt sind die Leute taub und der Lärm geht weiter, jetzt haben sie nur noch diesen Lärm und das Ticken. Ich sage ja ich hab eine Wut, eine heilige Wut gegen Menschen, die sowas decken, die sowas tun. Appetitlosigkeit, Selbstmordgedanken und vielerlei mehr. Da mache ich nicht mit, da zahle ich nicht für Leute, die so etwas decken.



29. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Kriege, die auf Lügen basieren

Und wo wir schon einmal beim Thema Lüge, Verharmlosung und Massentötung sind, haben wir noch kein Wort über die zahllosen Medienlügen verloren, die zu Kriegen mit Hunderttausenden und Millionen Opfern geführt haben: Alle hinten eingeblendeten Kriege wurden nur möglich, weil unsere Zwangsgebühren-Medien Kriegslügen verbreitet haben.

Und wir haben hier nichts aufgelistet, was nicht von ihnen selber bestätigt wurde. Stellt euch einmal vor, Ivo Sasek würde einen Menschen töten, hinterher zugeben, ich war‘s, und dann bleibt er im Amt. Der bleibt im Amt, der kann normal weiterleben. All diese Kriegstreibergesellen, die das propagiert haben, wieder besseres Wissen. Ihr müsst wissen, die wurden immer aufgeklärt, die Medien, sie haben immer alles verschwiegen, immer wieder besseres Wissen.

Hinterher mussten die Angreifer bei jedem dieser Kriege zugeben, dass erstunkene und erlogene Geschichten den Grund für diese Angriffe gelegt hatten.

KRIEGE DIE AUF LÜGEN BASIEREN:

**August 1964: Vietnamkrieg Die Medienlüge: nordvietnamesischen Schnellboote haben am Golf von Tonkin US-amerikanische Kriegsschiffe angegriffen!

**Oktober 1990 Irakkrieg: die Brutkasten-Lüge führt zum Startschuss!

** Februar 2003 Irakkrieg: Die Medienlüge: „Saddam Hussein besitzt Massenvernichtungswaffen!“

** März 2011 Libyenkrieg: Die Medienlüge: Gaddafi habe 6.000 Menschen getötet.

** März 1999 Jugoslawienkrieg: Die Medienlüge: Im Kosovo spielt sich eine „humanitäre Katastrophe“ ab.

** 7. Dezember 1941: Die Pearl Harbor-Lüge – die USA erklären am nächsten Tag Japan den Krieg



30. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Gefälschte Bilder während Corona

Auch die fünf repräsentativen Beispiele für ständig mutwillig GEFÄLSCHTE BILDER in unseren Zwangsgebühren-Medien geben mehr Grund, keine Beiträge mehr zu zahlen. Ebenso alle Fake-Bilder zur Manipulation während der Covid-19-Pandemie. In den Medien, die mit Steuern finanziert werden, wurden zum einen massenhaft Särge und zum anderen überfüllte Spitäler gezeigt. Beides war ein Großbetrug, wie wir in verschiedenen Sendungen aufgezeigt haben. Die Spitalbetten wurden doch nachweislich einzig um der finanziellen Gewinnmaximierung willen abgebaut und die Todeszahlen künstlich hochstilisiert. Viele Bilder wurden aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert.

Warum? Um Panik in der Bevölkerung zu erzeugen. Wir haben euch sogar Sendungen gezeigt, wo wir die Beweise haben, dass das so in den Akten dieser Politiker, dieser Vasallen steht, um Panik in der Bevölkerung zu erzeugen.

Um die Völker umzupolarisieren. Wir haben das alles schwarz auf weiß. Wir haben es den Medien geschickt. Kein Ton. Sie tun ihre Pflicht nicht, ich bezahle nicht.

Wie das angebliche Massengrab auf der New Yorker Insel oder der angebliche Militärkonvoi mit Corona-Toten in Bergamo und vieles mehr. Auch hier zeigt sich wieder dieser hybride Krieg, ihr Lieben.

31. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF-Lügen zu Syrien

Unter hinten eingeblendetem Link kannst du dir weitere sieben SRF-Lügen zu Syrien ansehen. Das SRF stützte sich in seinen Berichten immer auf die sogenannte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die unabhängige Journalistin Eva Bartlett hat daraufhin aufgedeckt, dass die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien sitzt und aus einem einzigen Mann besteht.

Der ist noch nicht mal im Land. Das ist das Fundament unserer gebührenpflichtigen Medien.

Eingeblendete Internet-Links nehmen noch weitere Beispiele der miserablen Berichterstattung von SRF unter die Lupe.

Vergesst nicht, ich mache hier die Schweizer Beispiele. Ihr habt dann zum Download massenhaft mehr für eure Medien, noch mehr als was ich hier berichte. Weit mehr. Ganze Listen haben wir erarbeitet mit hunderten Menschen zusammen, damit ihr die Fakten habt, falls ihr denselben Weg geht, wie ich ihn gehe. Dass ihr die Fakten habt. Also, dass ja niemand es falsch versteht und denkt: „Das war jetzt ein super Beitrag für die Schweiz, was ist mit uns?“ Das Gegenteil ist der Fall: Ihr habt doppelt so viel, was ihr bekommt.

Solch eine völkerschädigende Berichterstattung ist keinen Cent wert.

Weiter klagte das SRF in Syrien laut über die letzten 35 Ärzte im Osten Aleppos und über die letzte zerstörte Kinderklinik. Andere Leitmedien beklagen den letzten Doktor in Aleppo, den letzten Aktivisten, den letzten Kinderarzt usw. Unabhängige Augenzeugen vor Ort sprachen zeitgleich mit der Medizinischen Vereinigung in Aleppo, die aus 4160 aktiven und registrierten Ärzten bestanden hat, von denen 800 Spezialisten waren.

Seht ihr die Kriegsführung? Was für ein Widerspruch! Ja, das wird verschwiegen. Es ist ein Terrorverbund, der uns hier bearbeitet. Hybride Krieg ihr Lieben.

32. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF verbreitet Lügen über Assad-Regime

Über Assad publizierte das SRF damals immer wieder mit Anti-Demo-Bildern, dass das Assad-Regime aufgrund seiner Brutalität bei der Bevölkerung sehr unbeliebt geworden sei.

Eine in Aleppo lebende Nonne und dem möchten wir ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Ein bisschen Vorschuss. Sie lebte immerhin vor Gott. Eine in Aleppo lebende Nonne, sie bezeugte,

dass genau diese Bilder von Assad-Anhängern geschossen wurden, die zu Tausenden Menschen auf die Straße gingen, um ihren Präsidenten Bashar al-Assad zu unterstützen!

Also genau diese Bilder nehmen sie und sagen, es waren Anti-Demo-Bilder. Lügnerischer geht's einfach nicht.

Ihr könnt euch die stets gegenteiligen Fakten in eingeblendete Links selber ansehen.



33. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Berichterstattung zum aktuellen Kriegen

Und genauso läuft es letztlich auch rund um den Ukraine-Russland-Krieg, ebenso um den Israel-Palästina-Krieg, aber auch hinsichtlich der Nordstream-Attacke usw.

34. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Gefälschte Berichterstattung über Krieg und Corona

In der Ukraine haben wir die mit Steuergeldern finanzierten Medien dabei erwischt, wie sie Kriegsberichterstattungen mit gekauften Komparsen gefälscht haben. In Afghanistan, im Irak, in Libyen und allen anderen Ländern des Arabischen Frühlings insgesamt haben wir hier Lügen aufgedeckt, die all diese Kriege überhaupt erst möglich gemacht haben.

Das Volk muss kriegswillig sein, versteht ihr? Du kannst nicht einfach Flugzeuge charten, ein paar Bomben runterwerfen, und dann war es gut. Wenn das jemand hört, sagt er: „Was läuft hier? Das dürfen wir doch nicht.“ Dann kommen alle Sicherheitsgesetze hoch. Die Medien tun die Hauptarbeit. Ich betone es nochmal: In meinen Augen sind die Medien die Hauptkriegswaffe. Die schlimmste, die es je unter diesem Himmel gegeben hat. Der Kampf ist ein geistiger, versteht ihr? So wie wir jetzt diesen Kampf nur mit dem Mund führen können. Geist gegen Geist, Lügengeist gegen Geist der Wahrheit, versteht ihr? Menschlicher, dämonischer Geist gegen Geist der Wahrheit als Gott. Das ist der Kampf. So wie über Worte ganze Kriege, ganze Welten zerstört werden können, so können über die Worte ganze Welten gerettet werden, ihr Lieben. Kämpft darum mit, seid der Stab des Mundes.

Auf ihren mutwilligen Täuschungen der Völker allein konnte sich diese ständige Kriegsbereitschaft gegen all diese Verleumdeten überhaupt erst aufbauen. Während der Covid-19-Krise haben Angehörige des Schweizer Militärs von ihrer Erfahrung berichtet, wie sie dazu überredet wurden, sich in die leeren Krankenbetten der leeren Nothilfe-Aufnahmestellen zu legen – weil kein einziger Patient mit Covid-19-Symptomen dort eingeliefert wurde. Und in vielen Spitälern stand während dieser Krise etliches Personal fast arbeitslos herum.

35. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Berichterstattung zu CO2 und Klima

Zu guter Letzt müssen wir aber auch noch auf die Behauptung von SRF zu sprechen kommen, CO2 führe zur Temperaturerhöhung und schädige Pflanzen und Klima. Laut wirklich unabhängigen Klimaforschern und Experten entspricht in fast jeder Hinsicht das genaue Gegenteil den Behauptungen unserer Gebühren-Medien. Zum einen hat der Klimatologe Prof. Werner Kirstein bewiesen, dass ein Anstieg von CO2 immer erst Jahre nach einer Temperaturzunahme zu verzeichnen ist. Weiter ist bekannt, dass CO2 ein unsichtbares, geruchloses, ungiftiges Spurengas in der Atmosphäre ist. Es ist kein schwarzer und rußiger Rauch, wie die Medienbilder es uns vormachen.

36. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Verweigerung von Gegenstimmen zu CO2

Auch pusten Gemüsebauern schon seit Jahrzehnten mit Erfolg Unmengen von CO2 in ihre Treibhäuser, damit die Pflanzen so richtig wachsen können. Und genau so geschieht es. CO2 ist die Nahrung der Pflanzen, wenn du so willst. Solche und ähnliche Gegenstimmen werden aber schon seit Jahrzehnten kategorisch von allen kostenpflichtigen Medien verweigert, was wir aus eigenen Erfahrungen tausendfach erleben mussten. Stattdessen werden beim SRF sogar noch Asylstatistiken gefälscht, um seine Zuschauer zu manipulieren.



37. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

SRF propagiert Abschmelzen der Polkappen

Und dann propagiert das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wieder, der gegenwärtige Klimawandel habe zum Abschmelzen der Polkappen geführt und eine Autofahrt über 2.000 Kilometer ließe einen Quadratmeter Polareis schmelzen. Mit Slogans wie: \„Die Eisdecke in der Arktis ist so dünn und so klein wie noch nie zuvor,\“ schreckten sie wieder einmal mehr die Völker.

In Wahrheit aber zeigten die Satellitenbilder aus dem Jahr 2015 einen Zuwachs der arktischen Eisfläche von 1,02 Mio. km² – also ein 30% Wachstum seit 2012. Die Eisdecke sei zudem nicht nur größer und dicker, sie sei auch dichter geworden.

Und auch all das ist, wie alles schon zuvor Gesagte, wieder eine hybride Kriegslüge.

Ihr müsst einfach verstehen, wenn man den Menschen Glauben machen kann, dass die furzende Kuh im Stall und das kackende Kind in der Krippe die Ursache für eine Klimakatastrophe ist, wo wir alle ersticken und verbrennen. Wenn das die Leute glauben, kannst du mit ihnen machen was du willst. Du kannst Gesetze erlassen, du kannst Ausgangssperren verordnen, du kannst Fahrzeuge verbieten, du kannst alle zwingen ihre Häuser umzubauen, du kannst eine Million andere Dinge machen, du kannst herrschen über sie nach Lust und Laune. Das ist hybride Kriegsführung. Wer einmal die Oberhand hat und den Knopf drücken kann, weil alle nur noch elektronisch funktionieren, jetzt wollen sie die Menschen immer noch mehr KI abhängig machen, dass du noch mehr verblödest, noch weniger weißt. Du kannst ja schon ohne Taschenrechner nicht mehr im Kopf rechnen. Verstehst du, wir sind Dummköpfe gemacht worden durch die KI und jetzt möchten sie das noch mehr ins Hirn einbauen und dann kannst du wirklich auf Knopfdruck, auf Joystick hin, wie eine Spielpuppe kannst du dann gelenkt werden nach Belieben. Und wenn du nicht spurst, nicht genau das tust und genau das sagst, sie sagen wie viele Finger sind das, du sagst nicht fünf, dann können sie mit dir machen was sie wollen. Das sind alles hybride Kriegstechniken, versteht ihr? Und darum diese hybriden Kriegslügen.

Sie dienen einzig dazu, die totale Macht über alle Völker zu erlangen, sie unter ständige Panik zu allen nur denkbaren Handlungen und Einkäufen zu zwingen. Merkel hatte den Nagel auf den Kopf getroffen: Die neue Klima-Religion ist auch der neue Ablasshandel unserer Rothschild-Polit-Marionetten. Darum sehen sie von mir keinen müden Cent mehr!

38. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Aufheizen der Klimapolitik durch SRF

Das Schweizer Fernsehen greift auch zu abwegigen Verdrehungen, um die hybride Kriegsführung über die Klimapolitik anzuheizen. So preist es etwa Elektro-Autos als „emissionsfrei“ an. Dabei befindet sich der Auspuff der E-Autos lediglich nicht am Fahrzeug selber, sondern irgendwo in China zum Beispiel, oder wo immer diese Vehikel unter unsagbar vielen Emissionen auch hergestellt werden. Und dieser Faktenbetrug wird dann als „emissionsfrei“ verherrlicht durch unsere Zwangsabgabe-Medien.

39. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Verschleuderung unseres Volksvermögens

Neue Schweizer Gesetze wollen uns für solches Verschweigen und Verdrehen und für solch ständig lebensbedrohliche Aktionen Zwangsgebühren aufnötigen, auch wenn wir weder Anschluss noch Empfangsgeräte haben. Im deutschsprachigen Raum soll der GEZ-Rundfunkbeitrag wieder steigen: Aber für was bezahlen wir eigentlich? Die Deutschen sollen 10 Milliarden Personalkosten in den kommenden vier Jahren bezahlen. Weiter 5,3 Milliarden Euro für Technik und dann wieder 600 Millionen Euro Miete pro Jahr. Mit Kla.TV beweisen wir seit 2012, dass man den hochgelobten Service public ganz locker auch nebenberuflich erledigen kann, auf eigene Kosten. Unsere Zwangsabgabe-Medien verschleudern nebst all dem volksgefährdenden Inhalten auch noch unser Volksvermögen in extrem räuberischer Weise. Diesen Wucher unterstütze ich keinen Tag länger!!!

Jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, warum ich nicht mehr bezahle. Es gäbe allerdings noch hunderte, wisst ihr.

40. Grund gegen die Zwangsabgabe-Medien:

Lügen zu Grenzwerten des Mobilfunks

Ich muss zum Abschluss auch noch auf das hybride Schlachtfeld des Mobilfunks zu sprechen kommen. SRF flankiert natürlich auch hier wieder die längst widerlegten Grenzwert-Lügen. Die gebührenpflichtigen Medien verschweigen Tausende hochbrisante Studien zu dieser tödlichen Problematik. Von der anderen, dass das eine Kriegswaffe ist, haben wir noch kein Wort verloren.

Der Mobilfunk gehört zusammen mit WLAN, den Smartmetern usw. zu den strategisch wichtigsten Kriegsgeräten der modernen verdeckten Kriegsführung. Über diese Technologien wurden im Zweiten Weltkrieg nicht nur die Augen von Feinden gekocht wie Spiegeleier, sie machen laut dem Erfinder von 5G selbst Betonhäuser zu durchsichtigen Räumen. Über diese Technologie kann die bargeldlose Totalüberwachung zu ihrer Vollendung schreiten. Wegen dieser Technologie. Anders geht das nicht. Versteht ihr? Es gehört zusammen. Wie die oberste Unterlippe bei diesen Verbrechen.

Keine Technologie eignet sich besser, um Menschen krankzumachen. Dies sage nicht ich, sondern Mark Steele, der Erfinder der 5G-Technologie. Weil er gemerkt hat, wohin das Ganze führt. Studiert die Grenzwertlügen, die ständig von unseren Gebühren-Medien propagiert werden und ihr werdet sehen, in welcher hochgradigen Lebensgefahr wir alle uns befinden.

Glaube es, künftig an jedem einzelnen Mobilfunkmast, wo du vorbeifährst, jedes einzelne, ja, Gerät, das du da oben siehst, diese Antennen, ist ein Kriegsgerät. Eine Waffe, die auf dich zielt. Die nicht nur zielt, die bereits schießt. Die die Menschen Tag und Nacht bestrahlen. Tag und Nacht. Nachgewiesen Millionen von Toten mit Hirntumoren, mit allen möglichen Tumoren. Tausende von Sendungen, Tausende von Studien. Die Medien haben sie. Kein Sterbenswörtchen. Kein Sterbenswörtchen. Obwohl wir hochgradig uns in Lebensgefahr befinden. Wir lassen uns beschießen von diesen Dingen. Wir lassen uns betrügen, täuschen mit unserem Handy. Der Handysucht, ja. Sie verstehen es, uns technisch geil zu machen. Wie Drogensüchtige. Sie schreiben sogar noch in die Zeitung, dass das Mobilfunk keine Droge ist. Das Handy. Sie machen uns neuerungsgeil, dass die Leute süchtig sind danach und wie Tiere zur Schlachtbank sich führen lassen. Ihren eigenen Untergang finanzieren mit immer noch einem neuen Handy und noch eine neue App und das noch und das noch. Sie merken nicht, dass das alles die Waffen der hybriden Kriegsführer sind, die die ganze Welt, das ist ein wirklicher Weltkrieg, die ganze Welt in ihre Gewalt bringen auf diesem Weg.

Ich kann es um der Zeit willen hier nicht nochmals ausführen, wir haben darüber zahlreiche Sendungen gemacht.

Über die dubiose Entstehung der Grenzwerte hatte der Mobilfunk-Experte Uli Weiner im auf Kla.TV veröffentlichten Vortrag „5G, Komfort oder Katastrophe“ gesprochen. Ich sage es nochmal, meine ganz persönlichen Verfolgungen durch diese Zwangsabgabemedien habe ich jetzt mit keinem Wort erwähnt.

Dies habe ich bereits in früheren Vorträgen oder in meinem 3-teiligen Buch „Herr der Verwandlungen“ dargelegt – zuletzt bei meiner 19. AZK-Rede „Staatsfeind Nummer 1 – Krake im Staats Gewand“. Darum wiederhole ich diese weit über 700 Attacken an dieser Stelle nicht – auch um der Zeit willen.

Ich bin hier nicht wehleidig, aber ich sage, diese kommen zu meinen Gerichtsakten dazu. Diese Verbrechen, die kann mir niemand sagen, das hast du erfunden, die haben wir erlebt und dokumentiert. Wir haben die Artikel alle schön eingeordnet. Jede einzelne Medienlüge, hunderte Gegendarstellungsverweigerungen haben wir alles dokumentiert. Ich freue mich schon fast auf den Gerichtsprozess. Sie können sich keinen geringeren Schaden antun, als uns einfach zu streichen aus Ihrer Liste, weil Sie wissen, wir werden nicht schweigen, ja.

Sollten meine weiteren Zahlungsverweigerungen zu einem Gerichtsprozess führen, dann werden wir mit Kla.TV diesen ganzen Gerichtsweg begleiten und von einer Instanz zur anderen dokumentieren, wie die Justiz mit diesen 40 quellengesicherten Begründungen umgehen wird.

Wie sie aber dann auch mit meinen persönlichen Attacken, die ich erleben musste, umgehen werden. Ob sie mich weiterhin zwingen möchten, meine Erzfeinde, die mir persönlich zig zig zig Millionen Schaden eingefahren haben, durch die Vernichtung all meiner Filme aus allen Kinos, all meiner Bücher, alles was sie geschädigt haben, sind zig zig Millionen Schädigungen, ob die Justiz darauf bestehen wird, dass ich solche Feinde auch noch regelmässig finanziere, da dürfen wir dann mal gespannt sein.

Wie gesagt ist diese Rede zugleich meine Gerichtsvorlage, die ich aber auch für euch, meine und unser aller Freunde, als Vermächtnis erarbeitet habe, die ihr von denselben hybriden Kriegstreibern mit denselben Drohungen attackiert und verfolgt werdet.

Fazit

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass dieser gesamte verdeckte Krieg nach den Grundsätzen und Listen des alten Kriegsstrategen Sun Tsu geführt wird.

Nachdem ihr diese dürftigen Ausführungen gehört habt, vergleicht jetzt einmal, das Geschehen in unserer Welt mit den Jahrhunderte alten Befehlen dieses Kriegsstrategens Sun Tzu. Ich zitiere ihn.

„Zersetzt alles, was im Land des Gegners gut ist, verwickelt die Vertreter der herrschenden Schichten in verbrecherische Unternehmungen. Unterhöhlt auch sonst ihre Stellungen und ihr Ansehen. Gebt sie der öffentlichen Schande ihrer Mitbürger preis. Nutzt die Arbeit der niedrigsten und abscheulichsten Menschen. Stört mit allen Mitteln die Tätigkeit der Regierungen. Verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern des feindlichen Landes. Hetzt die Jungen gegen die Alten, zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Versorgung und die Ordnungen der feindlichen Streitkräfte. Entwertet alte Überlieferungen und Götter. Seid großzügig mit Angeboten und Geschenken, aber auch mit Nachrichten, um Komplizen zu kaufen.“

Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.



