Die Talk-Show mit Kayvan Soufi-Siavash und seinen Gästen Paul Schlie, Harald Kautz-Vella, Thomas Stapper und Michael Sailer mit dem Thema: Geoengineering - Klimakontrolle oder Verschwörung? Die Moderation hat Jens Lehrich.

Jens Lehrich ist ausgebildeter Hörfunkredakteur und Moderator von Fair Talk TV. Er entwickelte beim Radiosender R.SH. verschiedene bundesweite Comedyformate (u.a. Baumann und Clausen) und spielte in über 1500 Live-Shows auf deutschen Theaterbühnen. Parallel dazu arbeitet er heute erfolgreich als Präsenzcoach und unterstützt mit seinem Erfahrungswissen Menschen im Umgang mit ihrem beruflichen Wandel.

Quelle: Fair Talk