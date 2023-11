2. Corona Symposium im Bundestag. Ruf nach Aufarbeitung!

Im Bundestag wurde der Antrag der AFD, einen Corona-Untersuchungsausschuss einzusetzen, abgelehnt. So entschloss sich die Fraktion mit dem 2. Corona Symposium selbst eine Anhörung durchzuführen. Die Veranstaltung mit kompetenten Experten brachte geballte Fakten zu Tage und zeigt die Notwendigkeit einer juristischen Aufarbeitung. Kein Wunder also, dass weder Politik noch Mainstream-Medien an einer Offenlegung interessiert sind.

Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, beim zweiten Corona-Symposium hier direkt vor Ort aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Initiiert wurde das Ganze von der Fraktion der Alternative für Deutschland und eingeladen wurden Wissenschaftler, Ärzte, Mediziner, Experten jeglicher Gattung. Heute vor Ort sind wir über 300 Leute und Experten aus unterschiedlichen Bereichen halten Impulsvorträge, bei denen, wie Sie vielleicht auch hier im Hintergrund bemerken können, Standing Ovation, Applaus, Jubel – aber auch blieb so manches Auge nicht trocken. Denn diese Themen, die heute hier bewegt werden beziehen sich auf die letzten drei Jahre, wo so viel Leid verursacht wurde. Von Impfopfern, wie zum Beispiel Katharina König, über die vielen Kinder und Jugendlichen, die in Bildungseinrichtungen und auch Jugendheimen zutiefst gedemütigt wurden und zu Schaden kamen. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden und genau das ist das Anliegen der Veranstalter dieses Symposiums. Hier am 11. November und auch morgen am 12. November werden dicht gedrängte und fachlich hochinteressante Vorträge gehalten werden. Eine juristische Aufarbeitung und Untersuchung ist selbstverständlich im öffentlichen Interesse – sollte man meinen. Die öffentlichen Leitmedien, die heute hier eingeladen wurden, glänzen mit Abwesenheit. Auch politische Verantwortungsträger, wie zum Beispiel Lauterbach oder auch Drosten, sind heute nicht anwesend, obwohl sie vom Veranstalter eingeladen wurden. Klar.TV nimmt Sie nun mit auf einen Zusammenschnitt der einzelnen Eindrücke dieses heutigen Tages und danke, dass auch Sie Ihren Beitrag zur Aufarbeitung der Geschehnisse mit beitragen, indem Sie diese Sendung weiter verbreiten und nicht müde werden, diese Themen immer wieder anzusprechen und in Ihrem Bekanntenkreis weiter zu verbreiten. Vielen Dank! ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV