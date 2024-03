Sellner: Bauern, Bonzen und Blockaden

Sie haben Geschichte geschrieben, wie einst beim Bauernkrieg der Jahre 1524/1525. Europas Bauern gingen für ihre Rechte und Interessen auf die Straße und die ganze Welt spricht darüber.

COMPACT-Kolumnist Martin Sellner gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die COMPACT Ausgabe „Bauern, Bonzen und Blockaden“ … zugegebenermaßen ein wenig verspätet – er wurde an der Grenze festgehalten ;)

Quelle: COMPACT-TV