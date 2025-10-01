Im Gespräch: Kai Stuht: "Friedvolle Krieger" – Die Portraitserie

Friedvolle Krieger sind in diesen aggressiven Zeiten wichtiger denn je. Ob im Stillen oder vor der Kamera, ob als „Friedens-Flüsterer“ im privaten Kreis oder auf der großen Bühne. Der Fotograf und Friedensaktivist Kai Stuht setzt mit seinem Film-Projekt „Friedvolle Krieger“ ein deutliches Zeichen gegen Spaltung und für mehr Mut und Zivilcourage jedes einzelnen. Das Interview führte Jens Lehrich.

Alle weiteren Informationen zum Film-Projekt finden Sie auf: www.friedvollekrieger.com Quelle: apolut