Die Sekten Agenda kontrolliert alles - Interview mit David Icke

Ohne Auto glücklich sein und in einem begrenzten Bewegungsradius unter ständiger Kontrolle leben: Dies sind einige der Ziele der Sektenagenda, die von den „Sektenmitgliedern“ eifrig vorangetrieben werden. Ohne selbst Teil der Gesellschaft zu sein, sind sie damit beschäftigt, eine global-zentralistische Kontrollstruktur in der Welt zu errichten. In diesem zweiten Teil des großen Kla.TV-Interviews erklärt David Icke die aktuellen Hintergründe und Zusammenhänge dieser dunklen Kult-Agenda, die in naher Zukunft jeden Bürger betreffen wird, wenn sie nicht rechtzeitig gestoppt wird. Schlagen Sie der Zensur ein Schnippchen, indem Sie diesen Beitrag persönlich und online weit verbreiten!

Interviewer: YNP-10 mit David Icke. Nummer eins: Ja, nein oder überspringen: Elon Musk zeigt uns, dass er ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit und ein Freund der Freiheit ist, indem er die Twitter-Konten wieder freigibt. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV