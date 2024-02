Freddy: Germanen hat es nie gegeben?

Bitte was? Also, dass linke Socken nur zwölf Jahre deutscher Geschichte auf dem Schirm haben – nun gut. Aber was muss man denn geraucht haben, um Germanen ins Reich der Märchen zu verbannen!? Doch ist unser Freddy nicht der lebende Beweis, dass es Germanen gegeben haben muss?

Schauen Sie mal in das Video unten rein, er hat da ein paar wertvolle Infos! Die Wahrheit ist: Das Germanentum ist untrennbar mit unserer Volkwerdung verbunden. Vor rund 4.000 Jahren an der Schwelle zur Bronzezeit in die Geschichte getreten, besiedelten die Germanen schon vor Christi Geburt den gesamten deutschen Raum. Die damaligen Auseinandersetzungen und Kämpfe mit dem Römischen Reich – am Ende sogar siegreich – haben die nachfolgenden Generationen fasziniert und auch Kunst und Kultur geprägt. Mit unserer neuen Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ treten wir den Lügen über unsere Vorfahren entgegen. Wir belegen, dass der Freiheitskampf der Germanen die Voraussetzungen für die Herausbildung des deutschen Volkes und der deutschen Nation schuf. Und wir zeigen, dass unsere Ahnen keine tumben, vierschrötigen und unzivilisierten Wilden waren, sondern kulturschöpferische Menschen, die den ganzen europäischen Kontinent geprägt haben.

