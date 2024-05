Größte Demo in Japan seit 70 Jahren – und die Medien schweigen!

Am 13. April 2024 marschierten in Tokio mehr als 20.000 Menschen aus ganz Japan gegen den WHO-Pandemievertrag und die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften. Trotz dieses historischen Ereignisses berichteten weder die großen japanischen Zeitungen, noch das Fernsehen über die Demonstration. In dieser Sendung erhalten Sie Einblick in die Demo und ihren Beteiligten. Zeitgleich mit der Ausstrahlung des internationalen Weckrufs von Kla.TV: „WHO plant heimtückischen Coup in 194 Ländern!“ fand zum selben Thema am 13. April 2024 in Tokio eine Großdemo mit mehr als 20.000 Menschen statt.

Bürger aus ganz Japan marschierten gegen den Abschluss des Pandemie-Abkommens der WHO und die Überarbeitung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und um ein Ende der gefährlichen Impfungen zu fordern. Die Kundgebung war eine der größten in den letzten siebzig Jahren. 90 % der Teilnehmer waren zum ersten Mal an einer Demonstration dabei. Trotz dieses historischen Ereignisses berichtete keine der fünf großen japanischen Zeitungen, einschließlich der Zeitungen Yomiuri und Nikkei, über die Demonstration. Es schwiegen auch alle japanischen Fernsehsender. Jiji Press hat als einziges großes japanisches Medienunternehmen die Demo in einem sehr kurzen Beitrag um 19:52 Uhr erwähnt. Dies obwohl die Demonstration bereits um 14:00 Uhr, als sie begann, ein historisches Erscheinungsbild hatte. Deshalb möchte Kla.TV diesem Ereignis und allen Beteiligten gebührende Aufmerksamkeit schenken.