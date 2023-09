„Selbstverstümmelungsgesetz“ schafft Chaos in Kinderköpfen!

Das verrückteste Gesetz aller Zeiten! Warum ist dieses geplante Gesetz ein Angriff auf die Kinder? Wie können biologische Tatsachen per Gesetz außer Kraft gesetzt werden? Wie kann Dir deine persönliche Freiheit im Namen der Freiheit geraubt werden? Warum kann jetzt ein rotes Telefon helfen? Die Antworten gibt dieser kurze Videoclip!

Früher oder später wirst Du aber erkennen müssen, dass Dir mit diesem Gesetz im Namen der Freiheit Deine persönliche Freiheit geraubt wird! Freiheit Ade! Deshalb widersprich jetzt – solange du noch kannst! Es geht also um die Entwurzelung unserer Gesellschaft. Chaos auf den Toiletten, Chaos in den Schwimmbädern, Chaos in der Sauna, Chaos in den Köpfen unserer Kinder usw. usw. Wie verrückt muss es eigentlich noch werden, bis wir endlich aus der Komfortzone der schweigenden Mehrheit aufstehen?...[weiterlesen]

Hier finden Sie die Abgeordneten Ihres Wahlkreises: Deutschland: https://www.bundestag.de/abgeordnete/wahlkreise







Quelle: Kla.TV