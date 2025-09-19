EILT: 25 tote Kinder nach Corona-Impfung - Mainstream gibt es offiziell zu! (TRAURIG...)
Freigeschaltet am 19.09.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
In den USA wird es nun offiziell gesagt: Kinder sind durch die Corona-"Impfung" gestorben. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".
Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV:
erkennen – erwachen – verändern
Euer
Heiko Schrang"
Quelle: Schrang-TV
