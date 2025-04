Im Gespräch: Erich Hambach: Geld, Kontrolle und Freiheit

Michael Meyen spricht mit dem Finanzexperten Erich Hambach über Hintergründe und Entwicklungen im globalen Finanzsystem. Warum spielt Bargeld eine so zentrale Rolle? Welche Institutionen beeinflussen die Geldordnung? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen? In diesem Gespräch geht es um zentrale Mechanismen wirtschaftlicher Umverteilung, globale Trends in Richtung Digitalisierung und Kontrolle sowie um konkrete Wege, wie Menschen mehr Selbstbestimmung und Resilienz im Alltag gewinnen können – unabhängig von äußeren Zwängen.

Themen: Einflussreiche Akteure im Finanzsystem

Bargeld und seine Bedeutung für individuelle Freiheit

Vermögensabgaben & politische Maßnahmen verstehen

Selbstversorgung & Gemeinschaftsbildung als Lösungsansätze

Hambachs Weg vom Finanzberater zum Autor

Erich Hambach ist Autor, Wirtschafts- und Finanzexperte sowie Friedensaktivist. Webseite: https://erich-hambach.de/ Quelle: Michael Meyen