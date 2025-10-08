Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Am Set: DAS FESTIVAL – Musik & Wort in Weimar

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Bild: apolut / Eigenes Werk
Vom 26. – 28.9.2025 fand in Weimar DAS FESTIVAL Musik & Wort zum dritten Mal statt und erfreute sich einer wachsenden Beliebtheit. Initiiert wurde dieses durch den Kabarettisten Uli Masuth, der durch das Programm führte. Die Idee ist es, Musik auf höchstem Niveau mit hochkarätigen Vorträgen zu kombinieren. Es gab Klassik, Jazz und Tango. Als Redner waren unter anderem Bastian Barucker, Peter Hahne und Michael Andrick zu hören.

Es stellte sich bald eine lockere Atmosphäre ein, bei der Zuschauer und Vortragende immer wieder ins Gespräch kamen.

Der Veranstaltungsort ist eine von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1804 in Auftrag gegebene „Event-Location“, ein lichtdurchfluteter Raum mit einem warmen Klang.

Gemeinsam haben die Künstler und Vortragenden, dass sie alle während der Corona-Zeit ins Stolpern gerieten, weil sie nicht einfach jede Maßnahme unhinterfragt mittragen wollten.

Handelt es sich also um eine Veranstaltung der Gegenkultur? Uli Masuth hat die Veranstaltung bewusst „DAS FESTIVAL“ genannt. Er sieht es nicht als alternativ an. Es handelt sich schlicht um Kultur.

Wenn man sich unter den Gästen umhört, stellt man fest, dass viele schon zum zweiten oder dritten Mal gekommen sind.

Einige Künstler spendeten spontan ihre Gagen, so dass es auch im nächsten Jahr weitergehen wird.

Wir sprachen mit dem Veranstalter und Teilnehmern des Festivals.

Quelle: apolut

