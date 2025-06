Demo für Frieden, Freiheit, Volksabstimmung - Magdeburg 21.06.2025

Das falsche Spiel der Kriegshetze und Aufrüstung, der verfehlten Klima-, Gesundheits- und Migrationspolitik und der geplanten Totalenteignung ist durchschaut. Entlarvt als Marionetten-Politik der Finanzoligarchie, die per Great Reset ihre Eine-Welt-Herrschaft durchsetzen wollen. Doch das mündige Volk sagt „Stopp!“ und holt sich seine Macht zurück.

Oliver Kirchner: Hier sind im Dezember Menschen gestorben, weil Politik nicht handelt. Hier sind Menschen gestorben, weil ein Attentäter auf dem Platz hier Menschen umgebracht hat, obwohl es hunderte von Beweisen vorher gab, diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen.

Und darum muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss, den wir hier gerade in Magdeburg haben, kein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, sondern es ist ein Ausschuss dafür, hier einen Minister zu retten. Und wir werden, sollte man sich mit dem Täter und mit dem Tathergang nicht mehr beschäftigen in dieser Legislatur, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nochmal einberufen, wenn wir hier in Regierungsverantwortung sind und die Sachen so aufklären, wie die Opfer und wie die Menschen sich das wünschen, liebe Freunde....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV