Großdemo in Dresden: 70 Jahre Volksaufstand!

70 Jahre Volksaufstand: Mehrere tausend Menschen zogen am gestrigen Samstag durch Dresden, um an den 17. Juni 1953 zu erinnern. Die Großdemonstration, an der sich unter anderem die Querdenker-Bewegung, die Freien Sachsen und viele wütende Bürger beteiligten, stand unter dem Motto „Tag für Frieden und Freiheit“.

1953 wehrten sich die Arbeiter und Bürger der DDR mit Streiks und Massenprotesten gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung. Welche Parallelen gibt es zur Gegenwart? Brauchen wir auch heute den Aufstand? Diese und weitere Fragen haben wir den Demonstranten gestellt.

Quelle: COMPACTTV