Rettet das Bargeld! Interview mit Richard Koller

Eine starke Lobby treibt die Bargeldabschaffung voran. Die Wirtschaft bestärkt sie darin sehr und die Gefahren daraus sind Enteignung durch Negativzinsen sowie Totalkontrolle. Richard Koller zeigt in diesem Interview auf, dass es wichtig ist, mit Bargeld zu bezahlen – denn hält die Schweiz am Bargeld fest, ist es auch für Europa einfacher, das Bargeld zu behalten. Nur so kann die Freiheit bestehen.

Einleitung: Das Bargeld komplett abschaffen, daran wird von starken Lobbys mit Hochdruck gearbeitet. Überall in Europa und vor allem in der EU. Wir sprechen heute mit einem Spezialisten für dieses Thema, der seine ganze Kraft einsetzt, die Schweiz vor diesem Schicksal zu bewahren und diesen Teil unserer Freiheit zu retten. Wir begrüßen den Delegierten der „schweiz-macher“ und Präsidenten der „Freiheitlichen Bewegung Schweiz“, Richard Koller...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV