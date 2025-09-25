Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spotlight: Ulrich Kutschera über Charles Darwin und Eugenik

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 14:49 durch Sanjo Babić
Ulrich Kutschera (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Prof. Dr. Ulrich Kutschera ist Physiologe und Evolutionsbiologe. Er hat verschiedene Arten u.a. bei Anneliden selbst neu entdeckt und beschrieben. Er ist ein streitbarer Geist und äußert sich zum durchgehenden Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit in höheren Lebewesen abseits des derzeitigen Narrativs von variablen Geschlechtern. In der ersten Folge von zwei Interviews beleuchten wir die Evolution und einige Kontroversen rund um Charles Darwin. Hat Darwin nun rassistisch und eugenisch argumentiert oder nicht?

Das Interview führte Markus Fiedler.

Ausschnitt aus dem Interview mit Ulrich Kutschera | War Charles Darwin ein Rassist und Eugeniker? ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-ulrich-kutschera-1/

Quelle: apolut

