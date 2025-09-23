Komplett irre: CDU will Russen-Jets abschießen!

Wer das fordert, kann eigentlich nur komplett irre sein: Die CDU drängt auf die größtmögliche Eskalation und möchte russische Jets abschießen lassen. Während sich die Deutschen für den Frieden stark machen, könnte uns die Deutsche Regierung in den nächsten 30 Tagen in einen Weltkrieg führen. Das Ehepaar Elsässer hat die aktuellen Informationen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV