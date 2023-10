Der Wahrheitskongress 2023

Nach 2020 und 2021 veranstaltet Steffen Padberg auch in diesem Jahr wieder einen Online-Wahrheitskongress mit vielen spannenden Vorträgen. Kla.TV gibt einen kleinen Einblick in dieses Event, das am 21. Oktober startet. Es werden mehrere zehntausend Teilnehmer erwartet.

Vom 21.Oktober bis 4. November 2023 findet der Wahrheitskongress 3.0 statt. Veranstalter Steffen Padberg kann bereits auf zwei erfolgreiche Wahrheitskongresse zurückblicken: Im Jahr 2020 nahmen über 30.000 Besucher an diesem Online-Kongress teil. 2021 waren es bereits über 45.000 Teilnehmer, die die Online-Vorträge verfolgten. Auch in diesem Jahr ist es dem Veranstalter wieder gelungen, interessante Referenten zu aktuellen Themen, wie z.B. Klimawandel, Geldsystem, Transhumanismus, Gender und Frühsexualisierung der Kinder, zu gewinnen. Über 40 Referenten werden von Padberg zu diesen unterschiedlichen Themenbereichen befragt. Es gibt auch während des Kongresses die Möglichkeit, live Fragen zu stellen.

Ziel des Kongresses ist es, durch die Vielfalt der Referenten, Meinungen und Perspektiven aufzuzeigen, dass jeder Teilnehmer sich selbst eine objektive Meinung bilden kann.

Die Interviews und Fachvorträge können während der Kongresslaufzeit vom 21.10. - 4.11.23 kostenlos angeschaut werden. Weitergehende Infos finden sich auf der Internetseite Wahrheitskongress.de.

Der folgende 1-minütige Trailer gibt einen kleinen Einblick in Themen und Referenten dieses Online-Kongresses. Die Zeit der Offenbarung! Bist du bereit für die Wahrheit?



Transhumanismus Unfruchtbarkeit der Menschen schreitet voran



Kinderhandel ist heftiger, als du dir vorstellen kannst



Im Finanzsystem stehen große Veränderungen an



Unbekanntes Land wird vor uns versteckt



Ein weltweites Erwachen Schwingungsveränderung durch kosmische Energien



„Ein neues Zeitalter beginnt! Was passiert hier wirklich“ Sei vorbereitet! Kai Brenner „Mandela-Effekt“ und Bewusstseinsveränderung



Elmicaella Gender und Frühsexualisierung bei Kindern



Raik Garve Der geistige Auftrag der Deutschen



David Icke Die Wahrnehmungsfalle – Das größte Geheimnis Noch mehr brisante und spannende Themen und über 40+ Referenten beim Wahrheitskongress 3.0. Wenn das die Menschheit wüsste: Jetzt kostenlos anmelden: Start: 21 Oktober 2023 - Wahrheitskongress.de Quelle: Kla.TV