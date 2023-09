Prof. Dr. David Dürr: Anarchie: Die demokratische Gesellschaftsform + Irrglaube Gewaltmonopol

Simon Rilling begrüßt seinen heutigen Gast Prof. Dr. David Dürr. Er ist Seniorpartner einer Anwaltskanzlei in Basel und Universitätsprofessor für Privatrecht und Rechtstheorie an der Universität Zürich. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher & Kopf hinter www.staatsoper.ch. "Er legt Wert auf korrektes Verhalten, geordnete Abläufe und stimmige Verhältnisse. Deshalb ist er Anarchist.” In diesem Gespräch geht es um die Illusion der demokratischen Mitbestimmung & Volksvertretung und darum und wie eine wahrhaft demokratische auf Freiwilligkeit basierende Gesellschaftsform aussehen & entstehen könnte.

Themen:



- #Demokratie: eine monopolistische Struktur aber keine Volksvertretung

- Defizit des Staates: Vorschriften ohne Zustimmung dank Delegationsprinzip

- Die Realität über das 'Vorbild' Schweiz in Bezug auf Mitbestimmung des Volkes

- Warum die für die die Normen gelten, die Normen meistens nicht definiert haben

- Das Freiwilligkeitsprinzip

- Demokratie Quote in Schweiz & Deutschland: Warum weniger als 1% der Gesetze demokratisch legitimiert sind

- Entmündigung durch das System: Warum eine kleine Minderheit der Mehrheit etwas vorschreibt

- Missbrauch von Macht: Irrglaube an das Gewaltmonopol

- Alternatives System: Berücksichtigung natürlicher evolutionärer Verhaltens Gesetzmässigkeiten

- #Privatrecht als Kodex der gelebten Normen: Warum Recht gelebt und nicht verordnet wird

- Naturrecht, natürliches Recht und Gewohnheitsrecht

- Der Sündenfall in der Rechtsentwicklung: Wie der Nationalstaat das Privatrecht ‘kaperte’

- Staatlicher Geltungsdrang

- Warum Recht & Gesetz übereinstimmen kann aber nicht zwangsläufig muss

- Den staatlichen Gesetz-geber braucht es nicht: Entweder nicht nötig oder falsch

- Was Anarchie tatsächlich bedeutet

- Warum niemand - ausser der Gesellschaft - entscheiden kann wie sich eine Gesellschaft organisiert

- Eigenverantwortung: Weg von der Checkliste

- Das falsche Narrativ Sozialstaat: Exzesse durch Monopolmissbrauch

- Ein mögliches Übergangsregime in die #Anarchie

- Warum Verteidigung nichts Staatsspezifisches ist

- Freiwillige Mitgliedschaft beim Staat für die die es wollen

- Der Staat als kurzer Irrtum in der Menschheitsevolution & Scheidepunkt: Transformation oder Aussterben der Spezies

- Freiwillige Mitgliedsbeiträge anstelle von Steuern

- Sammelklage gegen staatliche Zwangsmitgliedschaft

- Die privatrechtliche Genossenschaft als Vorbild

- Der Staat als kundenfreundlicher Dienstleister

- Aufhebung des staatlichen Territorialprinzips

- Aufwachen vom staatlichen Fixpunkt: Vom (staatlichen) Kind zum (anarchistischen) Erwachsenen

Quelle: Simon Rilling beyond Perception