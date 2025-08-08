Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AfD wirkt: Haseloff schmeißt hin – und auch Brosius-Gersdorf!

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Das war wohl zu viel Gegenwind für diese Mainstream-Vertreter. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und die linksextreme Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf geben auf. Was als Gründe angegeben werden und warum die AfD einen enormen Anteil an diesem politischen Erdbeben hat, erfahren Sie vom Ehepaar Elsässer in diesem Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

