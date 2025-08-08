AfD wirkt: Haseloff schmeißt hin – und auch Brosius-Gersdorf!

Das war wohl zu viel Gegenwind für diese Mainstream-Vertreter. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und die linksextreme Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf geben auf. Was als Gründe angegeben werden und warum die AfD einen enormen Anteil an diesem politischen Erdbeben hat, erfahren Sie vom Ehepaar Elsässer in diesem Brennpunkt des Tages.

