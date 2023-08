Im Gespräch: Britta Berthold: “Eine Vision für ein neues Theater”

Kann Kunst Krise? Britta Berthold ist Schauspielerin, doch sie spielt nicht nur, was sie denkt und fühlt, sie lebt es und sie spricht es aus. Im Gespräch mit Anselm Lenz plädiert sie unter anderem für ein neues, ein revolutionäres Theater – eine Kunst, die den Herrschenden aufzeigt, was schief läuft. Während der “Corona-Pandemie” wagten es nur wenige mutige Künstler, ihr Können geschickt zu nutzen, um zu sagen, was ist. Im Gespräch entwickelt Britta Berthold eine revolutionäre Idee, wie man mit viel Kreativität, Freigeist und Mut das Theater wiederbeleben und die Bühne von einem Ort banaler Unterhaltung wieder zurück zum Mittelpunkt pointierter Gesellschaftskritik verwandelt kann.

Inhaltsübersicht: 0:08:00 Cancel-Culture im Theater 0:13:30 Der Kurzfilm „My Followers“ 0:19:55 Hätte Christoph Schlingensief Maske getragen? 0:28:01 Was Theater kann, darf und muss 0:35:01 “Alles dicht machen” – Satire in Zeiten der Pandemie 0:47:25 Kunst und Kultur nach der Pandemie 0:56:00 Kulturprojekt Demokratie Quelle: apolut