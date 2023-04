Anhand der Geschichte Kriegstreiber entlarven - Rede von Thorsten Schulte an der Friedensdemo Bern

An der Friedensdemo in Bern vom 11. März 2023 sprach auch der deutsche Bestsellerautor Thorsten Schulte (Silberjunge). Er rief dazu auf, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, um die Lügen derer, die die beiden Weltkriege verursacht haben, zu erkennen. Dadurch könnten auch die aktuellen Kriegstreiber entlarvt und ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden.

An der Friedensdemo in Bern vom 11. März 2023 sprach neben anderen Rednern auch der deutsche Bestsellerautor, Kapitalmarkt- und Konjunkturexperte Thorsten Schulte. Schulte ist auch unter dem Pseudonym Silberjunge (Erklärung: Deckname, Künstlername) bekannt. In seiner bewegenden Rede ruft er dazu auf, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und daraus zu lernen. So könne heute ein 3. Weltkrieg verhindert werden.



Es sei wichtig, die Lügen derer, die die beiden Weltkriege verursacht haben, zu erkennen und gemeinsam ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Auf diesem Weg könnten wir die heutigen Kriegstreiber entlarven und ihre Pläne vereiteln. Für die Schweiz wünschte er sich, dass sie neutral bleibe und unbedingt weiterhin keine Waffen an Kriegsparteien liefere. Hören Sie nun Thorsten Schulte und lassen Sie sich mitnehmen in seinen knapp 20-minütigen Einblick in die Geschichte. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV