Dirk Pohlmann: Deutschland ist Kriegspartei gegen Russland!

Unser Interview von eingeSCHENKt.tv mit dem Filmemacher und Autor Dirk Pohlmann über die wirklichen Ursachen des Ukrainekrieges und warum Medien und Politik gewisse Fakten absichtlich verschweigen. Deutschland schwingt sich auf zur Kriegspartei gegen Russland! Und die Medien spielen mit. Denn eigentlich wäre es ihre Aufgabe, den Menschen die wahren Zusammenhänge, die wir bereits in anderen Interviews [1] herausgearbeitet haben, zu erklären und nicht davon zu faseln, Putin hätte einfach so aus Macht-Lust den Krieg eröffnet. So ist es eben nicht. Wenn die deutsche Politik so weiter agiert, könnte dies katastrophale Folgen haben, die Generationen vor uns leider bereits erleben mussten. Braucht es für das Establishment wirklich einen Dritten Weltkrieg?

Quelle [1] Der Ukraine-Krieg begann 2014 und hat seine Ursachen:

►►► • Ukraine: Dieser K... Die im Interview angesprochene Kriegsliste der USA

►►► https://www.kla.tv/Dokumentarfilme/9136 Buchtipp zum Interview: Ami Go Home - Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Deutschland und Europa sich von Amerika emanzipieren müssen:

►►► https://tinyurl.com/2lccwzel Dirk Pohlmann ist Chefredakteur von Free21:

►►► https://free21.org/

Quelle: eingeSCHENKt.tv