COMPACT Exklusiv: Interview mit Maximilian Krah

Erstmals reagiert Maximilian Krah, Europa-Spitzenkandidat der AfD, in einem ausführlichen Interview auf die heftigen Vorwürfe der Mainstream-Medien und Altparteien. Was ist dran an der Sache mit dem angeblichen China-Spion, der auch für den Verfassungsschutz gearbeitet haben soll? Und wie sieht es mit den angeblichen Geldzahlungen aus Moskau und Peking aus? Dies und vieles mehr hat COMPACT-TV-Chef Krah gefragt.

Das aufschlussreiche Interview sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV