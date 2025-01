Österreich: Läuft Kickl in eine Falle?

Bei unseren Nachbarn in Österreich ist die Brandmauer gefallen. Doch läuft Herbert Kickl jetzt womöglich in eine Koalitions-Falle? Diese Frage haben wir der FPÖ-Politikerin Petra Steger gestellt. Sie ist an den Regierungsverhandlungen beteiligt und berichtet von einer großen Gefahr.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen.

Quelle: COMPACT-TV