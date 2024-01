Vom strafbaren Reden über tödliches Schweigen - Interview mit Ronald Bernard

Bereits in hunderten von Sendungen hat Kla.TV Augenzeugen zu Wort kommen lassen, die vor laufender Kamera ihre kriminellen Werke im Verbund mit kriminellen Netzwerken ans Licht brachten. Doch die Justiz zeigt weiterhin keine Reaktion darauf und so bleiben diese kriminellen Netzwerke ungestraft. Wenn nicht die Justiz ihre Aufgabe wahrnimmt, gegen Kriminalität vorzugehen, wer sollte sie dann wahrnehmen? Der nachfolgende Augenzeugenbericht richtet sich vor allem an jene Amtsträger aus Justiz und Sicherheitskräften, die nicht länger dazu bereit sind, Amtsflucht zu begehen.

Ein Großteil unserer Justiz, Polizei, Politik, Sicherheitskräfte usw. tut aber eben dies - in unfassbarer Konsequenz. Dass dies so ist, beweisen die ausbleibenden Reaktionen auf hunderte unserer Sendungen, in denen Augenzeugen vor laufender Kamera ihre kriminellen Werke im Verbund mit kriminellen Netzwerken ans Licht brachten. So darf es nicht weitergehen! Es kann nicht sein, dass Augenzeugen unter Lebensgefahr vor laufender Kamera ihre begangenen Untaten im Verbund mit kriminellen Netzwerken offenlegen, und die dadurch aufgeflogenen Netzwerke dann keinerlei Konsequenzen von Seiten der Sicherheitsbehörden und Justiz zu befürchten haben. Der praktische Alltag lehrt uns im Gegenteil, dass heute vielmehr derjenige die Justiz zu fürchten hat, der einen Brand anzeigt und nicht mehr der Brandstifter selber. Immer mehr unseren Redaktionen bekannte Polizeikräfte sagen aus, dass sie ihre Amtspflicht nicht wirklich wahrnehmen dürfen. Glaubwürdige Kriminalbeamte berichten dieser Tage wieder authentisch über ganze Stadtteile in Deutschland, die sie kriminellen Banden schutzlos überlassen müssen. Sie zeugen von Redeverboten, Handlungsverboten, Verteidigungsverboten und dergleichen mehr, sodass teils schwer Kriminelle zwar bis zu 70x immer wieder verhaftet und abgeführt werden, dann aber ohne jegliche Konsequenzen wieder auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Bittet man diese Sicherheitskräfte vor laufender Kamera auszusagen, tun sie es entweder aus Angst um ihren Job nicht oder weil sie noch weit schlimmere Konsequenzen fürchten. Im Namen des Volkes fragt Klagemauer-TV: Wozu eigentlich seid Ihr Polizisten geworden? Wozu seid Ihr Kriminalbeamte geworden? Wozu Staatsanwälte und Richter? Wie konntet Ihr Euch auf Staatskosten dem Schutz der Bevölkerung verpflichten und nun Euer Volk so feige im Stich lassen? ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV