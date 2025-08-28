100te Studien belegen: Turbokrebswelle von mRNA-Genspritze ausgelöst

Seit 2021 steigen die Krebsraten markant an, die Zahlen belegen es. Doch auch die Grösse und Aggressivität steigt in die Höhe. Schon 2022 gab es eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen diesem neuen Turbokrebs und der Einführung der mRNA Impfungen belegen. Mittlerweile gibt es bereits über 100 Studien, die mRNA-Injektionen mit schnell fortschreitenden Krebserkrankungen in Verbindung bringen. Kla.TV wirft erneut einen kritischen Blick darauf.

Fragen Sie sich auch, wieso heutzutage immer mehr Menschen an Krebs erkranken? Warum diese Krebserkrankungen teilweise sehr schnell fortschreiten und bei immer jüngeren Menschen auftreten? Die in Australien staatlich finanzierte ABC News schrieb vor Kurzem, dass bei Australiern im Alter von 30 und 40 Jahren die Krebsrate massiv in die Höhe geschossen sei.

Den Daten von Cancer Australia zufolge stieg bei den 30- bis 39-jährigen Australiern Prostatakrebs um 500 Prozent, Bauchspeicheldrüsenkrebs um 200 Prozent, Leberkrebs um 150 Prozent, Gebärmutterkrebs um 138 Prozent und Nierenkrebs um 85 Prozent. In den USA und Großbritannien würden Daten ein ähnliches Bild zeigen. Der Zeitraum dieser dramatischen Entwicklung wird von dem ABC News-Portal auf die Jahre 2000 bis 2024 festgelegt. Die Rolle der vollkommen neuartigen mRNA-Covid-19-Spritzen ab 2021 wird dabei völlig außer Acht gelassen. Dies, obwohl in den letzten Jahren zunehmende biologische Mechanismen aufgeklärt und erforscht wurden, warum die mRNA-Covid-19-Spritzen Krebs auslösen können...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV