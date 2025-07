Georgia Guidestones – Deine Chance oder Dein Untergang?

Am 6. Juli jährt sich zum dritten Mal der Sprengstoffanschlag an den Georgia Guidestones. Die Aussagen dieses außergewöhnlichen Denkmals sollten nicht in Vergessenheit geraten, denn diese prägen heute mehr denn je die weltweite Politik und damit unseren Alltag: Die Weltbevölkerung soll unter 500 Millionen gehalten werden. Die Fortpflanzung, also die Anzahl der Kinder pro Familie, soll geregelt werden. Alle Nationen sollen ihre inneren Angelegenheiten selbst regeln und nur noch EINE EINZIGE neue Sprache sprechen. Diese und weitere Ziele und Hintergründe zu diesem zerstörten Monument hier in der Sendung.

Am 6. Juli 2022 fielen die mysteriösen Georgia Guidestones einem Sprengstoffanschlag zum Opfer und mussten gemäß offizieller Angaben aus Sicherheitsgründen vollständig abgerissen werden. Während weltweit diese Meldung von einigen gefeiert wird, reagieren andere mit Empörung, und ein Großteil hat noch nie etwas von den 10 Geboten der Guidestones in Georgia USA gehört...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV