Nachrichten AUF1 vom 14. September 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Lauterbach-Rückzieher: Impf-Lügen aufgedeckt – kein Schutz vor Long-Covid

+ „LGBTQ-Propaganda schädigt Kinder“: Enorme Anteilnahme nach AUF1-Exklusiv-Interview

+ Jetzt kommen die Aliens: Alternativ-Medien decken Deep-State-Panikmache auf

+ „Kriminelle Organisation“: WHO-Kritiker warnen im EU-Parlament vor Pandemievertrag

+ Dr. Maria Hubmer Mogg zu Machtergreifungs-Plänen der WHO: „Das werden wir nicht mit uns machen lassen“

+ Christian Hafenecker (FPÖ): „Links-Extremisten sitzen mittlerweile sogar in einer Bundesregierung“

Kurzmeldungen:

+ AfD auf dem Vormarsch: Auch in Brandenburg auf Platz 1

+ Kein Kopftuch: 17-Jährige in Wien von Sittenwächtern verprügelt

+ Selenskij droht mit Flüchtlingsunruhen in der EU

+ E-Autos nicht gefragt - Jobabbau bei VW

Quelle: AUF1