Klimakleber frieren fest – Kälte-Rekord!

Ganz Deutschland genießt die winterlichen Temperaturen pünktlich zur Weihnachtszeit. Ganz Deutschland? Nein – denn unseren Klimaterroristen, welche seit einigen Jahren vor dem unmittelbar bevorstehenden Hitzetod warnen, passt das derzeitige Wetter gar nicht. Wie es um unser Klima tatsächlich bestellt und wie groß der Unmut der „Letzten Generation“ darüber ist, und warum sie dennoch weitermachen, verraten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV