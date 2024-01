Eine Minderheit herrscht durch Lügen – Ernst Wolff im Gespräch

Um an der Macht zu bleiben, setzen Minderheiten auf ein bewährtes Mittel: Sie verbreiten Unwahrheiten, mit denen sie die Mehrheit in feindlich gesonnene Lager aufspalten. "Corona" & "Klima" sind nur die jüngsten Beispiele für diese perfide Taktik. Bereits die "Russische Revolution" ist in der Version unserer Geschichtsbücher eine Fälschung. Worin die besteht und wie die Mehrheit bis heute mit immer neuen Lügen von gut organisierten Minderheiten beherrscht wird, erklärt Ernst Wolff im Gespräch mit Paul Brandenburg (Aufzeichnung vom 18.1.2024 in Berlin).

Quelle: Paul Brandenburg