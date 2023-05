Zur aktuellen Bilderberg-Konferenz 2023. Das geheime Zentrum der Macht!

Die diesjährige Bilderberg-Konferenz findet von 18.5. - 21.5.2023 in Lissabon statt. Das Treffen ist seit 1954 eine exklusive Zusammenkunft von Weltenlenkern und findet einmal jährlich hinter verschlossenen Türen statt - ganz ohne Öffentlichkeit und völlig verdeckt. Diese enthüllende Dokumentation gibt aufschlussreiche Hintergrundinformationen über die Bilderberg-Gruppe.

Bilderberger – Das geheime Zentrum der Macht. Ein Film von Guido Grandt

„Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken.“ Benjamin Disraeli, englischer Premierminister und Freimaurer

„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ Frank Delano Roosevelt, US-Präsident und Freimaurer

Ein einziger Weltstaat, eine totalitäre Weltregierung, ein globales Volk kontrolliert von einer Elite. Dieses Horrorszenario beschreibt Aldous Huxley schon 1932 in seinem Roman „Schöne neue Welt“. Was aber, wenn das längst keine Fiktion mehr ist, wenn diese schöne neue Welt bereits im Entstehen ist, wenn die Mächtigsten dieser Erde bereits eine Regierung bilden, die über unsere Zukunft bestimmt? Das Schicksal der Menschheit erfüllt sich nicht zufällig. Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen und Finanzcrashs – nichts in der Welt geschieht einfach so. Denn ein Teil der Weltgeschichte wird nicht geschrieben, sondern bestimmt. Die wichtigsten Ereignisse der beiden letzten Jahrhunderte waren vorausgeplant, manipuliert von den mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde – der geheimen Weltregierung. Die wenigsten erahnen etwas und wenn doch, dann werden sie als Verschwörungstheoretiker denunziert. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV